Melike Şahin'den 'O Ses Türkiye' açıklaması: 'Yani ben ne alaka?'

İzleyicilerin karşısına en son 2022'de çıkan 'O Ses Türkiye' hakkında, yeni jüri üyesinden açıklama geldi. Müzik dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden ünlü şarkıcı Melike Şahin, teklif anını anlattı.

Melike Şahin'den 'O Ses Türkiye' açıklaması: 'Yani ben ne alaka?'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 17:41

O Ses Türkiye yıllar sonra ekranlara dönüyor. TV8'de yayınlanan ses yarışmasının yeni sezonunda jüriye dahil olan şarkıcı Melike Şahin, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program hakkında ilk kez konuştu.

'HALA ŞOKU ATLATAMADIM'

Ünlü şarkıcı, "İnanılmaz, hala şoku atlatabilmiş değilim. Çok eğlenceliymiş, çok keyifliymiş. Tabi ben en acemileri olduğum için bir süre 'nasıl olacak?' diye panikledim. Hadise (Açıkgöz), Gökhan (Özoğuz) ve Beyazıt (Öztürk) o kadar tatlı ve yardımcı ki. Sürekli birbirimize destek halindeyiz" ifadelerini kullandı.

'TATLI KAPIŞMALAR OLUYOR'

Gazete Magazin'in haberine göre; ilk solo albümünü 2021'de çıkaran Melike Şahin, "Tatlı kapışmalar da oluyor. Ben tabii tam ısınamadım ama beni şöyle bir bekleyin 5. ya da 6. bölümde akacağım gibi hissediyorum" açıklamasını yaptı.

'TEKLİF GELDİĞİNDE ÇOK ŞAŞIRDIM'

Yarışma için ilk teklif geldiğinde yaşadığı şaşkınlıktan bahseden şarkıcı, "Çok şaşırdım. 'Yani ben ne alaka?' diye düşündüm. Sonra enine boyuna düşününce 'Neden olmasın, çok eğlenceli bir şeye benziyor' dedim. Gerçekten de öyleymiş" şeklinde konuştu.

ATHENA GÖKHAN'DAN GÖNDERME

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu X (eski adıyla Twitter) hesabında yer verdiği paylaşım ile meslektaşı Melike Şahin'e göndermede bulunmuştu.

'MELİKE ŞAHİN KATILINCA BEN'

O Ses stüdyosunda çekilen bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, 'bu sene bambaşka' etiketiyle birlikte, "Melike Şahin katılınca ben. Damara doymak mı bu sene?" mesajını yazmıştı.

O SES TÜRKİYE’NİN BUGÜNE KADARKİ JÜRİLERİ

  • Beyazıt Öztürk
  • Ebru Gündeş
  • Hadise
  • Hakan Özoğuz
  • Hülya Avşar
  • Gökhan Özoğuz
  • Mazhar Alanson
  • Murat Boz
  • Mustafa Sandal
  • Oğuzhan Koç
  • Özkan Uğur
  • Seda Sayan
  • Sibel Can
  • Yıldız Tilbe

SON ŞAMPİYON HASAN KOÇAK

O Ses Türkiye, son olarak 2022 yılında ekranlara gelmiş, Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Hasan Koçak şampiyon olmuştu. Koçak, ödül olarak otomobil kazanmıştı.


Etiketler: #Melike Şahin #O Ses Türkiye #O Ses Türkiye jürileri

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