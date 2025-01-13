Melikşah Altuntaş Gupse Özay'a ateş püskürdü: 'Sakın güvenmeyin!'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 16:58

Güncelleme: 13.01.2025 - 16:58

Senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş, YouTube kanalında oyuncu Gupse Özay hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Altuntaş'ın Özay'a yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve yoğun tepkilere neden oldu.

Altuntaş, bir izleyicisinin Gupse Özay ile ilgili yorumunu okurken, ünlü oyuncuya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özay hakkında "Bu Gupse Özay'ı ne yazıp durmuşsunuz? Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar, bütün kanalları gezer, sonra sessizliğe bürünür. Buna sakın güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Özay’ın yalnızca film tanıtımı dönemlerinde medyada yer aldığını iddia ederek, “Filmi varsa senin cebinden bir 150-200 tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim, yazmayın bana bu kadını” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Altuntaş’ın açıklamaları sosyal medya kullanıcıları arasında ikiye bölünmüş bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar Altuntaş’ı desteklerken, Özay’ın hayranları ise bu sözlere sert bir şekilde karşı çıktı. Özay’a yönelik ithamların haksız olduğunu savunan hayranları, Altuntaş’a tepki gösterdi.

Henüz Gupse Özay tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Altuntaş’ın ifadeleri magazin ve sosyal medya gündeminde geniş yer bulmaya devam ediyor.