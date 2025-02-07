Melikşah Altuntaş 'Güvenilir bir ünlü değil' demişti: Gupse Özay'dan konuyla ilgili açıklama

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:54

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:54

YouTube'da yeni bir programa başlayan Melikşah Altuntaş'ın, Gupse Özay hakkında söylediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kullanıcı yorumlarını okuduğu sırada Gupse Özay'ın adını gören Altuntaş, "Bu Gupse Özay'ı ne yazıp duruyorsunuz? Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar, bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim, yazmayın bana, buna güvenmeyin" ifadelerini kullandı.

İRONİ Mİ CİDDİ Mİ?

Altuntaş'ın bu sözleri, yakın arkadaşı olan Gupse Özay hakkında ironi mi yaptığı yoksa ciddi mi olduğu sorularını beraberinde getirdi.



Konuyla ilgili Gazete Magazin'e konuşan Gupse Özay, "Yok ya, Melikşah bir şaka yapmış. Bir de az söylemiş, ben daha çok alıyorum! Olur mu öyle şey, aşk olsun! Melikşah benim çok yakın arkadaşım, çok seviyorum onu. Dalgasını da geçtim. 'Millet gerçek sanmış' dedim. Güldük biz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ARDUÇ DA KONUŞTU

Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç da konuyla ilgili açıklama yaparak, "Biz evde buna güldük. Melikşah bizim yakın arkadaşımız. Bu işin gırgırını yapıyor. Ciddiye alanlar olmuş, hiç öyle bir şey olabilir mi ya! Sonra Gupse de aradı, beraber güldüler" dedi.

Arduç, "Kimse kimseyi yanlış anlamıyor, biz yakın arkadaşız" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.