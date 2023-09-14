Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:39

Güncelleme: 14.09.2023 - 12:56

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Melissa Vargas'a verilen Hemşerilik beratının ne olduğu merak edildi. Peki, Hemşerilik beratı nedir? Melisa Vargas'a verilen Hemşerilik beratı nedir? Hemşerilik beratı kimlere verilir? İşte ayrıntılar...

HEMŞERİLİK BERATI NEDİR?

Hemşehri, aynı şehirde doğmuş veya aynı şehirde yaşayan insanları ifade eden bir terimdir. Hemşehri, bir şehirde veya bölgede doğmuş veya büyümüş olan kişileri tanımlar. Bu terim, genellikle yerel bir bağlılık veya dayanışma ifade etmek için kullanılır.

Hemşerilik beratı; Melissa Vargas, Malatya'da doğup büyümemiş olsa da fahri olarak hemşehri olunabileceği anlamı taşır. Fahri Hemşerilik, Malatyalılar'ın Vargas'la hemşehri olmaktan onur duyduklarını belirtir.