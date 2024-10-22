Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:17

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:17

Melisa Sabancı Tapan son dönemde sık sık araştırılan isimlerden biri oldu. Kerem Bursin ile aşk yaşadığı iddia edilen Melisa Tapan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? Melisa Tapan'ın annesi kim?

MELİSA TAPAN KİMDİR?

Melisa Tapan, Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olup iş dünyasında ve sosyal girişimcilikte etkin rol oynayan bir isimdir. 13 Ocak 1993 doğumlu olan Tapan, eğitim hayatına Londra'daki Richmond Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji dallarında başlamış, ardından New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma üzerine yüksek lisans yapmıştır. Eğitim hayatının yanı sıra Boston Consulting Group (BCG), PricewaterhouseCoopers (PwC) ve Sabancı Holding gibi kurumlarda önemli iş deneyimleri kazanan Tapan, ayrıca Marshall Wace'te yönetici adayı programını tamamlamıştır. 2019'da ise sürdürülebilir sanat üretimlerini desteklemek amacıyla Gate 27 adlı projeyi hayata geçirmiştir.

Melisa Tapan, hem Sabancı Vakfı'nın hem de Sakıp Sabancı Müzesi'nin projelerine katkı sağlamaktadır ve sanat dünyasında sürdürülebilirliği teşvik etmektedir. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alarak, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır.

MELİSA TAPAN ANNESİ KİM?

Melisa Tapan'ın annesi, Sabancı ailesinin önde gelen isimlerinden biri olan Sevil Sabancı'dır. Sevil Sabancı, Türkiye'de iş dünyasında önemli bir figür olarak tanınmakta ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu üyelerinden biridir.