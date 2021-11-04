Meltem Cumbul 7 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, yedi yıllık bir aranın ardından ekrana dönüyor. Cumbul, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.
Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fatma Sultan'ı canlandıran ünlü oyuncu Meltem Cumbul, 2 sezondur ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.
7 yıldır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, OGM yapım şirketinin Tv8 için çektiği Kırmızı Oda dizisine dahil oldu.
Bir dönem Oyuncular Sendikası’nın da başkanlığını yapan ödüllü oyuncu Meltem Cumbul, eğitmenlik yapıyor ve genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.
Gelen birçok teklifi reddeden Cumbul, sonunda bir projeye “evet” dedi ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu imzalı “Kırmızı Oda” dizisinde oynamayı kabul etti.
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