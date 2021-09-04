Kırmızı Oda'nın kadrosuna 3 oyuncu daha katıldı
Geçen sezon birbirinden ünlü ve başarılı oyuncuları ağırlayan TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda, yeni sezona hazırlanıyor. Son olarak Nihal Yalçın, Ali İpin ve Başak Daşman da dizinin kadrosuna katıldı.
Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Diziye yeni sezonda birçok oyuncu birden dahil oldu.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayça Bingöl, Güneş Hayat ve İlayda Alişan'ın rol alacağı dizide insan öykülerinin süresi bu sezon daha uzun sürecek.
Dizinin yeni bölümlerinde Nihal Yalçın ile Ali İpin de rol alacak.
Diziye ayrıca Başak Daşman'ın da katıldığı öğrenildi. Daşman, İlayda Alişan'ın annesine hayat verecek.
ÜNLÜ İSİMLER KADROYA DAHİL OLUYOR
Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışmanlığında çekilen, ele aldığı çarpıcı insan öyküleri kadar aralarında Melisa Sözen, Pınar Deniz ve Burcu Biricik gibi iddialı konuk oyuncularıyla da adından söz ettiren Kırmızı Oda'ya son olarak, geçen sezon Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Serkay Tütüncü’yle başrolü paylaştığı Masumiyet dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan dahil olmuştu.
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