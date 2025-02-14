Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:01

Güncelleme: 14.02.2025 - 10:04

"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı 'çocuk gelin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşmişti. Burada, kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek sık sık gündeme gelen Miraloğlu’nun özel hayatı, Türk basınının yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.

Onur Akay’ın aktardığına göre, Miraloğlu’nun Amerikalı eşi Patrick Grady, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Grady'nin uzun süredir kalp hastası olduğu ve yaşadığı bazı gelişmelerin ardından sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi. Miraloğlu’nun son dönemde Amerika’da zor günler geçirdiği dile getirildi.

NEW JERSEY MAHKEMESİNE DAVA AÇTI

Öte yandan, Meltem Miraloğlu’nun Amerika’da birçok kişiye dava açtığı ortaya çıktı. Onur Akay’ın aktardığı bilgilere göre ünlü oyuncu, 15 Ocak 2025 ve 3 Şubat 2025 tarihlerinde New Jersey mahkemelerine başvurarak, Amerika’ya geldiğinde tanıştığı ve aşık olduğunu iddia ettiği Türk genci Halil İbrahim Yıldız, yazar Ülkü Gözen, Gözen’in eşi Oğuz Kamil Safoğlu, avukatı, eşi Patrick Grady, Grady’nin oğlu Thomas Robert Grady ve Onur Akay’a suçlamalar yöneltti.

Akay, Miraloğlu’nun mahkemeye sunduğu iddiaların oldukça şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Öyle bir senaryo yazmış ki, senaristlerin ağzı açık kalır. Oradaki psikolog, Meltem’in akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor ve bunu mutlaka mahkeme de anlayacaktır" dedi.

PATRICK GRADY, MELTEM MİRALOĞLU'NU MİRASINDAN MEN ETTİ

Ayrıca Meltem Miraloğlu’nun açtığı davaların eşinin sağlık durumunu olumsuz etkilediğini öne sürüldü.

Yapılan açıklamlara göre, Patrick Grady, yaşadığı bu stresin ardından kalbinin daha fazla dayanamaması sonucu hayatını kaybetti.



Akay, Miraloğlu’nun daha önce Türkiye’de de kendisini mahkemeye verdiğini ancak tüm davaları kaybettiğini ifade etti.

Bununla birlikte, Patrick Grady’nin ölümünden önce bir vasiyet hazırlayarak Miraloğlu’nu mirasından men ettiği iddia edildi.

Onur Akay, Miraloğlu’nun, Grady’nin emekli maaşını alabilmek ve vatandaşlık hakkını koruyabilmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu ve mahkemeye başvurduğunu ileri sürdü.

Meltem Miraloğlu’nun Amerika’daki hukuki sürecinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor