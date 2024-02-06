'Memecik' lezzeti Avrupa Birliği’nde tescillendi

Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:27

Güncelleme: 06.02.2024 - 17:27

Aydın Ticaret Borsası tarafından tescil talepli başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı coğrafi işaretli ürünü 5 Şubat 2024 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak Avrupa Birliği Komisyonu’nda tescil edildi. 24 Eylül 2021 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’ne menşe adı korumasıyla Aydın Ticaret Borsası tarafından tescil başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) nezdinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde tescilli 20. ürünü oldu.

Avrupa Birliği’nde tescillenen Aydın Memecik Zeytinyağı coğrafi işaretli ürünü için açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilen Aydın Kestane’sinden sonra ilimizin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Aydın Memecik Zeytinyağı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmiştir. Borsamız tarafından Avrupa Birliği’nde tescili sağlanan Aydın Memecik Zeytinyağının sahip olduğu katma değer, ilimizin uluslararası platformda bilinirliliğine ve ekonomik gücüne katkı sunmaktadır. Kültürel zenginlikleriyle bilinen ülkemiz, geçmişten bugüne var olan değerlerine coğrafi işaret tescilleriyle sahip çıkmakta olup Avrupa Birliği nezdinde yapılan coğrafi işaret başvurularıyla da ürünlerine uluslararası kimlik kazandırmaktadır. Coğrafi işaret tescil süreçlerinde özverili çalışmalar sergileyen ilimiz ise bu çalışmalar neticesinde ülkemizde 1. sırada yer almaktadır. Bu hususta ilimiz ekonomisi için bir marka değeri taşıyan Aydın Memecik Zeytinyağı’nın Avrupa Birliği’nde tescillenmesi diğer tarımsal ürünlerimiz için de teşvik edici bir gelişmedir. Aynı zamanda Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Çam Fıstığı’nın da Avrupa Birliği’nde tescil başvurusu yapılmış olup ilan edilmesi beklenilmektedir” dedi.



