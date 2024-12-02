Menengiç kahvesi AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Gaziantep menengiç kahvesine Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili verildi.

Menengiç kahvesi AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:45

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep menengiç (melengiç) kahvesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep menengiç kahvesinin AB'den tescil alan 29. ürün olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Hisarcıklıoğlu, AB süreci devam eden 66 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adı için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Bu tescille birlikte Gaziantep menengiç kahvesi, uluslararası düzeyde tanınırlık kazandı ve Türk mutfağının önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıktı.


Etiketler: #Menengiç kahvesi

İlgili Haberler

Geleneksel tatlarla tarihe yolculuk: Menengiç kahvesi

Geleneksel tatlarla tarihe yolculuk: Menengiç kahvesi
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 gözaltı

Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 gözaltı
Nihat Kahveci'den flaş Anderson Talisca iddiası!

Nihat Kahveci'den flaş Anderson Talisca iddiası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler