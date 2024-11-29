Nihat Kahveci'den flaş Anderson Talisca iddiası!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:38

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:38

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı ekibi eleştirdi.

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için girişimlerini sürdürürken ünlü yorumcu Nihat Kahveci'den çarpıcı bir iddia geldi.

Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Beşiktaş bir günde buralara gelmedi. O yüzden düzelme de yavaş yavaş olur. Sezon başı demek ki başkanından yönetimine, futbolcusuna herkes havaya girmiş. 'Biz Galatasaray'ı yendik, bu sezon sonuna kadar da ligde mücadele ederiz.' diye. İyi takımız demişler. Öyle yok işte. Şimdi devre arası da sıkıntı."

'BELKİ TALİSCA'YI BİLE ZORLUYORLARDIR'

"Orada Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle puan farkı ne olacak, ocak ayına nasıl girilecek? Belki şu an Talisca'yı bile zorluyorlardır. Böyle dönemlerde şaşaalı bir transfer lazım."