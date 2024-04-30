Yayınlanma: 30.04.2024 - 21:59

Güncelleme: 30.04.2024 - 21:59

Kadınlar genellikle 40'lı yaşlarda perimenopoza girer ve menopoz geçişine hazırlanırlar. Bu dönemde, östrojen, progesteron ve androjen gibi hormon seviyeleri dalgalanmaya başlar. Vücut, yılları adım adım yaşayacak ve bu doğal sürece girecektir. Bu geçiş süreci, 5 ila 10 yıl sürebilir ve bazı kadınlarda 13 yıla kadar uzayabilir. Peki, bu dönemlerde etkileri azaltacak olan doğal yöntemler nelerdir? İşte menopoz semptomlarını azaltan 10 şifalı bitki...

MENOPOZ SEMPTOMLARINI AZALTAN 10 ŞİFALI BİTKİ

1. Hint kuşkonmazı:

Bu bitki, geçiş dönemi için idealdir. Ani ateş basmaları, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, kaygı ve hafıza kaybı gibi semptomlarda faydalı olabilir. Ayrıca libidoyu artırıcı etkisiyle bilinir. Semptomların şiddetine bağlı olarak, günde 1-2 kez 30-60 damla kullanılabilir.

Tentür olarak kullanılacaksa, günde 3 kez 40-80 damla alınabilir. Çay olarak tüketilecekse, kurutulmuş kökleri günde 2 kez kullanılabilir. İshal veya şişkinlik gibi sorunlarınız varsa, Hint kuşkonmazını kullanmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir. Tarçınla birlikte yalnızca çay olarak tüketmek de bir seçenek olabilir.

2. Adaçayı:

Adaçayı, hafıza uyarılmasında etkili olabilir ve bazen perimenopozla ilişkilendirilen bilinç bulanıklığını hafifletebilir. Ayrıca aşırı terleme ve gece terlemeleri gibi durumlarda da yararlı olabilir. Menopoz semptomlarına bağlı olarak kaygı, ani ateş basması ve yorgunluk gibi şikayetlerde de kullanılmaktadır.

Adaçayını tentür olarak kullanacaksanız, günde 2-3 kez 30-60 damla arasında tüketebilirsiniz. Çay olarak tüketmek isterseniz, günde 3 kez 1 çay kaşığı adaçayı ile hazırlanan çayı içebilirsiniz.

3. Aslan kulağı:

Aslan kulağı, geçiş döneminde ortaya çıkabilen asabiyeti ve kaygıyı azaltmada size yardımcı olabilir. Ayrıca perimenopoz sırasında kalp çarpıntılarını sakinleştirebilir. Ancak perimenopoz döneminde yoğun kanamanız varsa, bu bitkiyi aşırı miktarda kullanmaktan kaçınmalısınız. Aslan kulağı aynı zamanda menopoz sırasında yaşanan uykusuzluğa da yardımcı olabilir.

Aslan kulağını çay veya tentür formunda tüketebilirsiniz. Tentür olarak kullanacaksanız, günde 2-4 kez 50-80 damla arasında alabilirsiniz. Çay olarak tüketmek isterseniz, 1 çay kaşığı kurutulmuş aslan kulağı kullanarak günde 3 kez 120 ml çay içebilirsiniz.

4. Rezene:

Rezene, genellikle sindirim sorunlarıyla ilişkilendirilse de hormonsal destek için de kullanılan bir bitkidir. İçeriğindeki doğal bileşenlerden biri, hormonsal etkilere sahiptir. Rezene, şişkinlik, regl sancıları ve ani ateş basmaları gibi semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Rezene çayı hazırlamak için bir bardak sıcak suya 1-2 çay kaşığı rezene ekleyebilirsiniz. Bu çayı düzenli olarak tüketerek semptomların azalmasına destek olabilirsiniz.

5. Çarkıfelek:

Bu bitkinin birçok kullanım alanı vardır ve menopoz dönemi ruh hali değişimleri açısından faydalı olabilir. Çarkıfelek bitkisi, panik atakların azaltılmasına yardımcı olurken, asabiyeti hafifletir ve stresi yatıştırabilir. Eğer geceleri zihninizi sakinleştiremiyorsanız, çarkıfelek bitkisini deneyebilirsiniz. Ancak, bipolar bozukluk, şizofreni veya manik evre gibi rahatsızlıklarınız varsa, çarkıfelek kullanımından kaçınmalısınız.

Çarkıfelek bitkisini çay olarak tüketebilir ya da günde 3 kez, 60-80 damla tentür olarak kullanabilirsiniz. Bu bitkiyi kullanmadan önce, özellikle başka bir tıbbi durumunuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

6. Takke çiçeği:

Takke çiçeği, bir tür beyin toniği olarak görülür ve dikkat eksikliği, zayıf hafıza ve zihinsel yorgunluk açısından faydalı olabilir. Ayrıca regl sancıları, menopoz bunalımı, ruh hali değişimleri, ani ateş basmaları ve asabiyetin hafifletilmesinde de kullanılmaktadır.

Takke çiçeğini çay ya da tentür olarak hazırlayarak tüketebilirsiniz. Çay için, bir bardak sıcak suya 1-2 çay kaşığı takke çiçeği ekleyerek demleyebilirsiniz. Tentür olarak kullanmak isterseniz, günlük önerilen dozajı dikkate alarak takke çiçeği tentürü kullanabilirsiniz.

7. Şerbetçiotu:

Bu bitki, adet sancıları için kullanılan bir bitkidir ve genellikle çay veya tentür formunda tüketilir. Aynı zamanda yatıştırıcı etkisi de bulunmaktadır.

Günde 2-3 kez, 30-60 damla tentür hazırlayarak veya çay olarak tüketebilirsiniz. Ancak bu bitkiyi yatıştırıcı ilaçlarla birlikte kullanmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca depresyon gibi ruhsal sorunlarınız varsa, bu bitkiyi kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

8. Hayıt:

Hayıt bitkisi hormonsal desteğe katkı sağlayabilir, ancak bu bitkinin kullanımında dikkatli olmak önemlidir. Hayıtı abartılı şekilde kullanmak, projesteron seviyelerinin yükselmesine neden olabilir ve semptomları artırabilir.

Eğer hayıt kullanmayı düşünüyorsanız, her sabah sadece bir kapsül veya 15 damla tentür almanız yeterli olacaktır. Özellikle antipsikotik ilaçlar kullanıyorsanız, hayıttan uzak durmanız önerilir.

9. Karayılan otu:

Bu bitki, ani ateş basmaları için oldukça popüler olsa da depresyon gibi birçok farklı faydaya da sahiptir. Ancak, karaciğer hastalığı olanlar bu bitkiyi kullanmaktan kaçınmalıdır. Günlük olarak 20-40 damla tentür kullanarak bu bitkiyi deneyebilirsiniz.

10. Japon sarmaşığı kökü:

Bu bitki, adet öncesi sendromu, akne, ani ateş basması, gece terlemesi, ruh hali değişimleri gibi menopoz semptomları açısından faydalı olabilir. Günde 2-3 kez 60 damla tentür kullanarak bu bitkiyi deneyebilirsiniz.