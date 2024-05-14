Merakla beklenen Yalan dizisinin yayım tarihi belli oldu
Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman’ı buluşturan Süreç Film imzalı Yalan dizisinin gün basılan ilk fragmanı yayımlandı.
“Yalan” dizisi merakla bekleniyor. Yapımcılığına Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu‘nun imza attığı dizinin yayın tarihi açıklandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar’ın da sezon finali yapmasının ardından Yalan dizisi 27 Mayıs Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.
YALAN DİZİSİNİN KONUSU
Duygusal bir anne kız hikâyesini anlatan Yalan’da Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi birbirinden ünlü oyuncular rol alıyor.
Hakan İnan’ın yönettiği dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu yazıyor.
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