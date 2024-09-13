Mert Demir'le olan ilişkisi gündemden düşmüyor... Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması

Sevgilisi Mert Demir'le Yunanistan'da yaptığı tatilden dönen Serenay Sarıkaya dün akşam yüzü olduğu bankanın sponsorluğunda düzenlenen bir sergiye katıldı. Sarıkaya, gazetecilerin 'evlilik' sorusuna yanıt verdi.

Mert Demir'le olan ilişkisi gündemden düşmüyor... Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 12:06

Serenay Sarıkaya, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde başlayan "Georg Baselitz: Son On Yıl" sergisinin açılışına katıldı.

Yeni projeleri sorulan oyuncu "Şu an bir şey yapmıyorum. Hala tatilim devam ediyor. Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonunu bitirdik, 3. sezonuna çok yakın zamanda başlayacağız. Çok çok seviyorum, çok tatlı bir ekibimiz var… Birazcık dinlendikten sonra tekrar sahalara döneceğiz. Yıl sonuna kadar dizi çekimlerinde olacağım için televizyona yeni bir iş yapmayacağım" dedi.

Sarıkaya şarkıcı Mert Demir'le olan ilişkisiyle sık sık gündeme geliyordu. Güzel oyuncu özel hayatıyla ilgili "Her şey yolunda" derken evlilik konusuna da "Çok erken sorular, bir şey düşüneceğim" diye konuştu.



Etiketler: #Serenay Sarıkaya #mert demir

İlgili Haberler

Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi çok konuşulan Mert Demir'den 'reklam' iddialarına yanıt!

Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi çok konuşulan Mert Demir'den 'reklam' iddialarına yanıt!
Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye sürpriz bir isim geliyor!

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye sürpriz bir isim geliyor!
Serenay Sarıkaya'lı 'Şahmaran'dan yeni sezon fragmanı geldi!

Serenay Sarıkaya'lı 'Şahmaran'dan yeni sezon fragmanı geldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler