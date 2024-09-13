Mert Demir'le olan ilişkisi gündemden düşmüyor... Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması
Sevgilisi Mert Demir'le Yunanistan'da yaptığı tatilden dönen Serenay Sarıkaya dün akşam yüzü olduğu bankanın sponsorluğunda düzenlenen bir sergiye katıldı. Sarıkaya, gazetecilerin 'evlilik' sorusuna yanıt verdi.
Serenay Sarıkaya, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde başlayan "Georg Baselitz: Son On Yıl" sergisinin açılışına katıldı.
Yeni projeleri sorulan oyuncu "Şu an bir şey yapmıyorum. Hala tatilim devam ediyor. Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonunu bitirdik, 3. sezonuna çok yakın zamanda başlayacağız. Çok çok seviyorum, çok tatlı bir ekibimiz var… Birazcık dinlendikten sonra tekrar sahalara döneceğiz. Yıl sonuna kadar dizi çekimlerinde olacağım için televizyona yeni bir iş yapmayacağım" dedi.
Sarıkaya şarkıcı Mert Demir'le olan ilişkisiyle sık sık gündeme geliyordu. Güzel oyuncu özel hayatıyla ilgili "Her şey yolunda" derken evlilik konusuna da "Çok erken sorular, bir şey düşüneceğim" diye konuştu.
Etiketler: #Serenay Sarıkaya #mert demir
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