Mert Demir'le olan ilişkisi gündemden düşmüyor... Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması

Yayınlanma: 13.09.2024 - 12:06

Güncelleme: 13.09.2024 - 12:06

Serenay Sarıkaya, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde başlayan "Georg Baselitz: Son On Yıl" sergisinin açılışına katıldı.

Yeni projeleri sorulan oyuncu "Şu an bir şey yapmıyorum. Hala tatilim devam ediyor. Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonunu bitirdik, 3. sezonuna çok yakın zamanda başlayacağız. Çok çok seviyorum, çok tatlı bir ekibimiz var… Birazcık dinlendikten sonra tekrar sahalara döneceğiz. Yıl sonuna kadar dizi çekimlerinde olacağım için televizyona yeni bir iş yapmayacağım" dedi.

Sarıkaya şarkıcı Mert Demir'le olan ilişkisiyle sık sık gündeme geliyordu. Güzel oyuncu özel hayatıyla ilgili "Her şey yolunda" derken evlilik konusuna da "Çok erken sorular, bir şey düşüneceğim" diye konuştu.





