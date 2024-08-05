Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye sürpriz bir isim geliyor!

‘Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’ dizisinde Niko karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Bayar, "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin 2. Sezonunda rol alan oyuncular arasına katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:54
Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye sürpriz bir isim geliyor!
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İlk sezonuyla büyük ilgi gören "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisi, ikinci sezonunda da modern şehir hayatının ilişki kazalarına odaklanmaya devam edecek. Dizinin yönetmenliğini Bertan Başaran üstlenirken, senaryosu Ece Yörenç tarafından kaleme alınıyor.

Dizinin oyuncu kadrosu yine birbirinden ünlü isimlerle dolu. Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş, Meriç Aral, Zeynep Tuğçe Bayat ve Bade İşcil gibi yıldızların yer aldığı diziye, Batuhan Bayar da katıldı.

Doğaya olan tutkusu ve kampçılık merakıyla tanınan Batuhan Bayar, "Kimler Geldi Kimler Geçti"de "Tuan" adlı yaşam koçunu canlandırıyor. Tuan, dizideki kahramanlardan biriyle aşk yaşayan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.


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