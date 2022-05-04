Mert Fırat: 'İyi ki doğdun Mücella ablamız, nice özgür yaşlara'

Ünlü oyuncu Oyuncu Mert Fırat, Gezi Davası'nda tutuklanan Mücella Yapıcı'nın doğum günü için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Fırat, "İyi ki doğdun Mücella ablamız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:51
Mert Fırat: 'İyi ki doğdun Mücella ablamız, nice özgür yaşlara'
Abone Ol google-news

Oyuncu Mert Fırat, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası alarak tutuklanan Mücella Yapıcı'nın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fırat, "İyi ki doğdun Mücella ablamız" dedi.

Fırat'ın paylaşımına şu notu düştü:

"Senin gönlün doğduğun günden beri başakları için atıyor. 12 yol olmuş seninle tanışalı ben hiç yaşlandığını görmedim. Kimsenin gücü de yetmeyecek seni ve biz umutsuz etmeye. Nice özgür yaşlarına…"

NE OLMUŞTU?

Çağlayan Adliyesi'nde 25 Nisan Pazartesi günü görülen Gezi Davası’nın karar duruşması sonucunda, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verilmişti.


Mücella Yapıcı gezi gezi davası gezi parkı Gezi Parkı Davası gezi parkı eylemleri taksim gezi parkı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler