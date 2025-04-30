Mert Ramazan Demir'in askerliği bitti: Yemin töreninden kareler paylaşıldı
Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının ardından vatani görevine başlayan Mert Ramazan Demir'in yemin töreninden ilk kareler paylaşıldı. Ünlü oyuncuyu törende rol arkadaşı Emre Altuğ yalnız bırakmadı.
Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle final yaptı. Dizide üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir, dizinin finalinin ardından vatani görevini yerine getirmek üzere Hatay İskenderun’a gitti.
DEMİR'İN YEMİN TÖRENİ
Askerlik görevini sürdüren 27 yaşındaki oyuncunun yemin töreni gerçekleşti. Vatani görevini tamamlayan Mert Ramazan Demir’in resmi geçit töreninden ilk kareler sosyal medyada gündem oldu.
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, tören sırasında çekilen fotoğraflar büyük ilgi gördü. Üniformalı haliyle objektiflere yansıyan Demir’in görüntüleri, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.
EMRE ALTUĞ YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü oyuncunun Yalı Çapkını dizisinden rol arkadaşı Emre Altuğ da, yemin töreninde Mert Ramazan Demir’i yalnız bırakmadı. Emre Altuğ, İskenderun sahilinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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