Merve Boluğur kimdir, kaç yaşında? Merve Boluğur hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 23:40

Güncelleme: 21.02.2025 - 23:42

Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı "Ayşegül" karakteri ile tanınan Merve Boluğur'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Merve Boluğur kim, kaç yaşında? Merve Boluğur hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

16 Eylül 1986 tarihinde İstanbul'da Yugoslav göçmeni bir annenin ve İzmirli bir babanın kızı olarak doğdu. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nin hazırlığında kaldı ve bıraktı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı.

2006-2007 yılları arasında yayımlanan Acemi Cadı dizisinde "Ayşegül" adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynadı ve bu sayede tanındı. 2007 yılında TRT 1'de yayımlanan Aşk Yeniden adlı dizide "Eylül" adında bir karakteri canlandırdı. 2009 yılında Star TV'de yayımlanan Kül ve Ateş dizisinde "Hayal İsfendiyar" adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etti.

2009 yılında Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde oynadı. 2010 yılında Kolpa'nın "Kadınım" şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynadı.

2010-2011 yılları arasında yayımlanan Küçük Sırlar dizisinde "Ayşegül" karakterini canlandırdı. 2011-2013 yıllarında yayımlanan Kuzey Güney dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.

2013-2014 yıllarında yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan"ı canlandırdı.

2017 yılında Murat Dalkılıç'ın Epik isimli albümünde yer alan Boya Gitsin şarkısında Dalkılıç ile düet yaptı.

2020 yılında kendine ait YouTube kanalını kurdu. 2022 yılında şşşşşşttttt isimli teklisini YouTube kanalından yayımladı.

MERVE BOLUĞUR EVLİ Mİ?

Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde tek celsede boşandı.

Boluğur, 2 Ekim 2022 tarihinde DJ Mert Aydın ile evlendi, nikahları ise Fuat Paşa Yalısı'nda yapıldı. 23 Kasım 2022 tarihinde boşandı.

MERVE BOLUĞUR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 - Keloğlan Kara Prens'e Karşı - Birgül

2007 - Gomeda - Ayşen

2008 - Hoşçakal Güzin - Bahar

MERVE BOLUĞUR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006-2007 - Acemi Cadı - Ayşegül Yıldız

2007 - Aşk Yeniden - Eylül

2009 - Kül ve Ateş - Hayal İsfendiyar

2010-2011 - Küçük Sırlar - Ayşegül Yalçın

2011-2013 - Kuzey Güney - Zeynep Çiçek

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl - Nurbanu Sultan

2017 - İçimdeki Fırtına - Ezgi Kara Bademli