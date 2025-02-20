Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:15

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:15

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için birçok hakem ismi geçiyordu. Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbiyi Slavko Vincic yönetecek. Peki, Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Slavko Vincic hangi maçları yönetti?

SLAVKO VİNCİC KİMDİR?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu, Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır. Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.

SLAVKO VİNCİC YÖNETTİĞİ MAÇLAR

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Porto - Chelsea maçını yönetti.

2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal - Villarreal karşılaşmasında düdük çaldı.

2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt - Rangers maçını yönetti.

Vincic, Euro 2020 için maç hakemi olarak seçildi ve grup aşamasında İspanya - İsveç ve İsviçre - Türkiye maçlarını yönetti. Ayrıca İtalya - Belçika çeyrek finalinde de görev aldı. En prestijli görevlerinden biri ise 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu’nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmek oldu. Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki bu önemli karşılaşmada düdük çalarak kariyerindeki en büyük maçlardan birine çıktı.