Merve Boluğur'un müstakbel eşi Mert Aydın kimdir, ne iş yapıyor? Mert Aydın kaç yaşında?

02 Ekim 2022 Pazar, 17:41

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Aydın'dan kameraların önünde evlilik teklifi almıştı. Bugün nikah masasına oturacak olan Merve Boluğur, gelinlikle olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İşte, Merve Boluğur'un evleneceği Mert Aydın kimdir? sorusunun yanıtı...

MERT AYDIN KİMDİR?

Mert Aydın, 6 Mart 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. 35 yaşındaki Aydın, 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başladı. Eğlence sektörünün tanınan isimlerinden olan Mert Aydın DJ'dir. Ajda Pekkan, Irmak Arıcı, Sinan Akçıl, Behzat Gerçeker, Linet gibi isimlerle çalışan Mert Aydın, Nokta müziğin de kurucuları arasında yer alıyor.

BUGÜN EVLENİYORLAR

2015'te evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan iki yıl sonra anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur, 4 aydır birlikte olduğu sevgilisi Mert Aydın ile bugün nikah masasına oturacak. Ünlü oyuncu mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuş, paylaşımına, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düşmüştü.

Merve Boluğur'un paylaştığı gelinlikli resimlerine ise dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.