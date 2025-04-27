Merve Dizdar'ın İstanbul Yarı Maratonu'nda madalya sevinci

Yayınlanma: 27.04.2025 - 16:55

Güncelleme: 27.04.2025 - 16:57

İstanbul’un en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.

Yenikapı'da, Langa durağında saat 09.15'te verilen startla başlayan yarı maratonda atletler, Tarihi Yarımada boyunca 21 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Toplam 49 elit atletin katıldığı yarışta, erkeklerde Kenyalı sporcu Alex Nzioka Matata, 59 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ise yine Kenyalı atlet Miriam Chebet, 1 saat 6 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliği kazandı.

Organizasyona eşi Cihan Ayger ile katılan ünlü oyuncu Merve Dizdar da yer aldı. 10 kilometrelik parkurda koşan Dizdar, yarışı tamamlayarak bitirme madalyasını aldı. Dizdar, ilk yarış deneyimi sonrası sosyal medya hesabından: "İlk koşu yarışımı tamamladım" notuyla mutluluğunu paylaştı. Ardından bir fotoğraf daha paylaşan ünlü oyuncu, karesine "Klasik pozumuz" notunu düştü.