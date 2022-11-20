Merve Dizdar'ın yeni projesi belli oldu

20 Kasım 2022 Pazar, 08:01

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar’ın yeni dizisi belli oldu.

“Kar ve Ayı” filmiyle Altın Portakal alan oyuncu son olarak Adana’da çekilen Magarsus dizisinin çekimlerine katılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın kendi sitesinde yer alan habere göre, televizyondan da çok sayıda teklif alan Merve Dizdar eski yapım şirketi OGM Pictures’la el sıkıştı.

Başarılı oyuncu Onur Güvenatam’ın Star için çektiği “Ömer” dizisiyle el sıkıştı.

Dizdar, Gülizar Irmak’ın yazdığı, Cem Karcı’nın ise yöneteceği dizinin kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncu dizide Ömer’in (Selahattin Paşalı) ablası Emine’ye hayat verecek. Emine babası Reşat’ı dinlememiş ve Hakan’a kaçmıştır. 5 çocuklu Emine’yi zor günler beklemektedir.