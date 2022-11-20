Merve Dizdar'ın yeni projesi belli oldu
Ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın son projesi Masumlar Apartmanı dizisinin ardından yeni projesi belli oldu.
Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar’ın yeni dizisi belli oldu.
“Kar ve Ayı” filmiyle Altın Portakal alan oyuncu son olarak Adana’da çekilen Magarsus dizisinin çekimlerine katılmıştı.
Birsen Altuntaş'ın kendi sitesinde yer alan habere göre, televizyondan da çok sayıda teklif alan Merve Dizdar eski yapım şirketi OGM Pictures’la el sıkıştı.
Başarılı oyuncu Onur Güvenatam’ın Star için çektiği “Ömer” dizisiyle el sıkıştı.
Dizdar, Gülizar Irmak’ın yazdığı, Cem Karcı’nın ise yöneteceği dizinin kadrosuna katıldı.
Ünlü oyuncu dizide Ömer’in (Selahattin Paşalı) ablası Emine’ye hayat verecek. Emine babası Reşat’ı dinlememiş ve Hakan’a kaçmıştır. 5 çocuklu Emine’yi zor günler beklemektedir.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- O hastane için harekete geçildi
- 'Sorulara cevap veremedi, küfredip kaçtı'
- AKP'de 'bölünme' depremi
- 'Sedat Peker selektör yaptı'
- 'Soylu ile ilgili belgelerimiz var'
- AKP psikolojik sınırın altında!
- Fiyatı eti de geçti!
- Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
- Sen misin İYİ Partili ismin elini sıkan!
- Sigortalılık başlangıç tarihi...