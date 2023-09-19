Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:19

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:19

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Taşkın'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor?

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşında olan fenomen, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarla tanınıyor. Twitter'da birçok kez gündeme gelen Merve Taşkın, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımla adını duyurdu.

MERVE TAŞKIN NE KADAR KAZANIYOR?

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda Onlyfans üzerinden aylık gelirinin ne kadar olduğunu açıkladı. Ayda 100 bin dolar kazandığını fakat bu miktarın kendisine yetmediğini söyledi.

MERVE TAŞKIN NEDEN YARGILANDI?

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, OnlyFans isimli platformdaki müstehcen paylaşımlarından dolayı 12 Ocak tarihinde avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay ile birlikte ilk defa hakim karşısına çıktı. 26 Ocak günü görülen davada mahkeme, Merve Taşkın'ın beraatine karar verdi.