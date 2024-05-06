Meryem Uzerli ekranlara dönüyor: Yıldızlar geçidi gibi bir kadro...
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli 'RU' isimli GAIN dizisi ile ekranlara dönüyor.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin başrolünde yer aldığı dizi, heyecanla beklenen bir yapımla 24 Mayıs'tan itibaren GAIN kanalında izleyicilerle buluşacak. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Uzerli'nin 2019 yapımı Kovan filminin ardından dönüşünü müjdeleyen dizi, Taylan Yapıcı'nın yaratıcılığıyla hayat buluyor. RU, 38 yaşındaki Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in sıra dışı aşkını merkezine alarak dikkat çekiyor.
Dizinin yapımcılığını üstlenen ekip, Medyapım olurken senaryo Taylan Yapıcı ve Yeşim Çıtak tarafından kaleme alındı. Bahadır Karataş ve Burak Çaldır'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi, güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora ve Gonca Vuslateri gibi tanınmış isimler, RU'nun kadrosunda yer alıyor.
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