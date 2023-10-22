Meryl Streep 45 yıllık evliliğini sonlandırıyor

Yayınlanma: 22.10.2023 - 10:13

Güncelleme: 22.10.2023 - 10:13

Meryl Streep, "Demir Leydi", "Julie and Julia" ve "Mamma Mia" gibi unutulmaz filmleriyle tanınan bir Hollywood ikonu olarak bilinirken, eşi Dom Gummer ile 45 yıl boyunca süren birliktelikleri sona eriyor.

1978 yılında evlenen ünlü çiftin aslında altı yıl önce ayrı yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Ancak bu uzun süreli birliktelikleri resmi olarak sona eriyor.

En son 2018 yılında Oscar töreninde bir arada görülen çift, bu kararla Hollywood'un en saygın çiftlerinden biri olarak tanındı.

Meryl Streep ve Dom Gummer'ın dört çocuğu bulunuyor: Henry, Mamie, Grace ve Louisa Jacobson.

Ayrılmış olsalar da, kaynaklara göre çift, birbirlerine her zaman saygı göstermeye devam edecek. Meryl Streep ve Dom Gummer, Hollywood'un unutulmaz çiftlerinden biriydi ve ayrılıkları sinema dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

Bu ayrılık, Meryl Streep'in unutulmaz performansları ve uzun süreli birlikteliği ile tanınan bir isim olarak nasıl bir etki yaratacak, ilerleyen günlerde daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak.