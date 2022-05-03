Met Gala 2022: Modanın ihtişamlı gecesinde yıldızlar, 'yaldızlı cazibe' temasıyla boy gösterdi

03 Mayıs 2022 Salı, 09:11

Reuters Blake Lively

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler bu yıl da "abartılı" ve dikkat çekici kostümleriyle boy gösterdi. 19. yüzyıl sonundaki ekonomik patlamaya vurgu yapan Met Gala teması, güncel ekonomik durumu da gündeme taşıdı.

2020'de Covid salgını yüzünden yapılmayan ve 2021'de sonbaharda düzenlenen Met Gala, 2022'de yeniden bahar aylarına dönüş yaptı.

Müzik, sinema, moda ve spor dünyasından yaklaşık 400 ünlü ismin katıldığı gecenin katılımcıları, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde birbirinden gösterişli kostümlerle poz verdi.

Bu yılın teması, "Gilded Glamour", Türkçe'ye "yaldızlı cazibe" olarak çevrilebilir.

Bu tema, Amerikan tarihinde 19. yüzyılın sonuna uzanan "Gilded Age" yani "Yaldızlı Çağ"a gönderme niteliği taşıyor. Yaldızlar ise dönemin ışıltılı yanıyla birlikte, gelir eşitsizliğinin artması ve toplumsal huzursuzluğun büyümesini de hatırlatıyor.

Reuters Jared Leto

Sosyal medya kullanıcıları, bu yılın temasını, Amerikan işçi sınıfının ekonomik zorluklar içinde boğuşmasıyla birlikte ele alarak ironiyi vurgulamaktan kaçınmadı. ABD'de son kırk yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığını hatırlatalım.

Oyuncu Riz Ahmet, galaya işçi kıyafetiyle geldi ve şunları söyledi: "Bu, Yaldızlı Çağ'ı altın yapan göçmen işçilere saygıdır."

Riz Ahmet kendisine sorulan "Met Gala'da olmak nasıl bir his?" sorusuna da "Sirkte olmak gibi ancak palyaço mu yoksa seyirci mi olduğumdan emin değilim" yanıtını verdi.

Katılımcılar arasında eski başkan adaylarından Hillary Clinton da vardı. Clinton, modayı ve "Amerikan ruhunu" yüceltmek için 20 yıldır ilk kez galaya katıldığını söyledi.

Met Gala 2022'ye katılım biletleri 35 bin dolar düzeyindeydi. Masa fiyatları ise 300 bin dolara kadar çıktı.

Galada Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü için milyonlarca dolar gelir elde edildi.

Reuters

Reuters Altın madalyalı olimpik kayakçı Chloe Kim

Reuters Jon Batiste

Reuters Anderson Paak

Reuters Glenn Close