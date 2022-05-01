Ünlü isimlerden 1 Mayıs mesajları: 'Güzel günler göreceğiz...'

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 15:02
<p>Uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü, işçi sınıfının tek bayramı 1 Mayıs; Türkiye'de yoksulluğun ve sömürünün gölgesi altında geçiyor.</p>

Uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü, işçi sınıfının tek bayramı 1 Mayıs; Türkiye'de yoksulluğun ve sömürünün gölgesi altında geçiyor.

<p>Birçok ünlü isim de bugüne özel paylaşımlarda bulunuyor. Aralarına şarkıcı ve oyuncu isimlerin dahil olduğu birçok kişi, emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor.</p> <p><strong>İşte ünlülerin 1 Mayıs mesajlarından bazıları...</strong></p>

Birçok ünlü isim de bugüne özel paylaşımlarda bulunuyor. Aralarına şarkıcı ve oyuncu isimlerin dahil olduğu birçok kişi, emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor.

İşte ünlülerin 1 Mayıs mesajlarından bazıları...

<p>Tarkan.</p>

Tarkan.

<p>Hazal Kaya.</p>

Hazal Kaya.

<p>Şef Arda Türkmen.</p>

Şef Arda Türkmen.

<p>Mert Fırat.</p>

Mert Fırat.

<p>Selçuk Yöntem.</p>

Selçuk Yöntem.

<p>Yekta Kopan.</p>

Yekta Kopan.

<p>Fazıl Say.</p>

Fazıl Say.

<p>Zülfü Livaneli.</p>

Zülfü Livaneli.

<p>Meltem Cumbul.</p>

Meltem Cumbul.

<p>Genco Erkal.</p>

Genco Erkal.

<p>Ahmet Mümtaz Taylan.</p>

Ahmet Mümtaz Taylan.

<p>Armağan Çağlayan.</p>

Armağan Çağlayan.

<p>Doğa Rutkay.</p>

Doğa Rutkay.

1 Mayıs

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