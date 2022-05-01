Ünlü isimlerden 1 Mayıs mesajları: 'Güzel günler göreceğiz...'

Birçok ünlü isim de bugüne özel paylaşımlarda bulunuyor. Aralarına şarkıcı ve oyuncu isimlerin dahil olduğu birçok kişi, emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor.

İşte ünlülerin 1 Mayıs mesajlarından bazıları...