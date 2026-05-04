Cumhuriyet Gazetesi Logo
Met Gala 2026 ne zaman, saat kaçta? Met Gala nerede yayımlanacak?

Met Gala 2026 ne zaman, saat kaçta? Met Gala nerede yayımlanacak?

4.05.2026 10:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Met Gala 2026 ne zaman, saat kaçta? Met Gala nerede yayımlanacak?

Met Gala için geri sayım sona erdi. Met Gala'nın saat kaçta başlayacağı ise merak ediliyor. Peki, Met Gala 2026 ne zaman, Türkiye saatiyle (TSİ) kaçta başlayacak, hangi platformdan canlı izlenecek?

Moda dünyasının "Oscar'ı" olarak kabul edilen ve yılın en görkemli, en cesur kırmızı halı geçidine sahne olan Met Gala için sayılı gün kaldı. Dünyaca ünlü yıldızların sınırlarını zorladığı bu dev organizasyon için geri sayım sona erdi. Peki, Met Gala 2026 ne zaman, Türkiye saatiyle (TSİ) kaçta başlayacak, hangi platformdan canlı izlenecek? İşte ayrıntılar...

MET GALA NE ZAMAN?

Her yıl geleneksel olarak "Mayıs ayının ilk pazartesi günü" düzenlenen Met Gala, bu yıl takvimler 4 Mayıs 2026 Pazartesi gününü gösterirken kapılarını açıyor.

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde (The Met) gerçekleşecek olan bu ikonik gece, Anna Wintour'un ev sahipliğinde düzenleniyor. 

MET GALA KIRMIZI HALISI SAAT KAÇTA VE NEREDEN İZLENECEK?

Dünyanın dört bir yanındaki moda tutkunlarının ekran başına kilitlendiği kırmızı halı seremonisi, New York yerel saatiyle akşam 18:00 civarında başlıyor. Ancak saat farkı nedeniyle Türkiye'deki izleyiciler için uykusuz bir gece olacak.

Met Gala 2026 kırmızı halı geçidi, Türkiye saati ile (TSİ) 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak.

MET GALA NEREDEN İZLENİR?

Dijital dünyada tamamen ücretsiz olarak Vogue'un resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

2026 MET GALA KONSEPTİ (TEMASI) NE?

Met Gala'yı diğer tüm ödül törenlerinden ve kırmızı halılardan ayıran en büyük özellik, davetlilerin belirlenen spesifik bir "kavramsal temaya" göre giyinmek zorunda olması. Bu yılki tema ise "moda sanattır" şeklinde belirlendi.

2026 konsepti, modanın tarihsel kökleriyle geleceğin yenilikçi dokularını çarpıştıran, tasarımcıları adeta birer heykeltıraş gibi çalışmaya zorlayan eşsiz bir çerçeve sunuyor. Ünlü yıldızların ve modacıların bu yılki temayı nasıl yorumlayacağı, kimlerin konsepti tam on ikiden vurup kimlerin "sınıfta kalacağı" ise bu gecenin en büyük merak konusu.

İlgili Konular: #Met Gala #kıyafet #ünlü #ne zaman

İlgili Haberler

Dünyaca ünlü şarkıcı LP Türkiye’ye geliyor: Üç büyük şehirde sahne alacak
Dünyaca ünlü şarkıcı LP Türkiye’ye geliyor: Üç büyük şehirde sahne alacak “Lost on You” ile dünya çapında büyük bir çıkış yakalayan alternatif pop sanatçısı LP (Laura Pergolizzi), Epifoni organizasyonuyla Türkiye’de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'e hapis istemi!
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'e hapis istemi! "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla yargılanan Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın davasında mütalaa açıklandı. Karaca'nın 3 yıla kadar hapsi istendi.
Edis’ten şaşırtan imaj değişikliği: Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi!
Edis’ten şaşırtan imaj değişikliği: Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi! Pop müziğin sevilen ismi Edis, saçlarını sarıya boyatarak yaptığı radikal imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni tarzını "Nolur alışın" notuyla paylaşan ünlü şarkıcının dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake’e olan benzerliği dikkat çekerken, annesi Sevil Görgülü'nün esprili yorumu takipçilerini güldürdü.