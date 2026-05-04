Met Gala 2026 ne zaman, saat kaçta? Met Gala nerede yayımlanacak?

Moda dünyasının "Oscar'ı" olarak kabul edilen ve yılın en görkemli, en cesur kırmızı halı geçidine sahne olan Met Gala için sayılı gün kaldı. Dünyaca ünlü yıldızların sınırlarını zorladığı bu dev organizasyon için geri sayım sona erdi. Peki, Met Gala 2026 ne zaman, Türkiye saatiyle (TSİ) kaçta başlayacak, hangi platformdan canlı izlenecek? İşte ayrıntılar...

MET GALA NE ZAMAN?

Her yıl geleneksel olarak "Mayıs ayının ilk pazartesi günü" düzenlenen Met Gala, bu yıl takvimler 4 Mayıs 2026 Pazartesi gününü gösterirken kapılarını açıyor.

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde (The Met) gerçekleşecek olan bu ikonik gece, Anna Wintour'un ev sahipliğinde düzenleniyor.

MET GALA KIRMIZI HALISI SAAT KAÇTA VE NEREDEN İZLENECEK?

Dünyanın dört bir yanındaki moda tutkunlarının ekran başına kilitlendiği kırmızı halı seremonisi, New York yerel saatiyle akşam 18:00 civarında başlıyor. Ancak saat farkı nedeniyle Türkiye'deki izleyiciler için uykusuz bir gece olacak.

Met Gala 2026 kırmızı halı geçidi, Türkiye saati ile (TSİ) 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak.

MET GALA NEREDEN İZLENİR?

Dijital dünyada tamamen ücretsiz olarak Vogue'un resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

2026 MET GALA KONSEPTİ (TEMASI) NE?

Met Gala'yı diğer tüm ödül törenlerinden ve kırmızı halılardan ayıran en büyük özellik, davetlilerin belirlenen spesifik bir "kavramsal temaya" göre giyinmek zorunda olması. Bu yılki tema ise "moda sanattır" şeklinde belirlendi.

2026 konsepti, modanın tarihsel kökleriyle geleceğin yenilikçi dokularını çarpıştıran, tasarımcıları adeta birer heykeltıraş gibi çalışmaya zorlayan eşsiz bir çerçeve sunuyor. Ünlü yıldızların ve modacıların bu yılki temayı nasıl yorumlayacağı, kimlerin konsepti tam on ikiden vurup kimlerin "sınıfta kalacağı" ise bu gecenin en büyük merak konusu.