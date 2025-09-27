Metabolizmayı yavaşlatıyor, sağlık sorunlarına neden oluyor: Hızlı kilo alımının 6 sebebi

Hızlı kilo alımı, çoğu zaman göz ardı edilen ama vücutta önemli sinyaller veren bir durumdur. Kısa sürede birkaç kilo almak normal olabilir; ancak hızla ve kontrolsüz şekilde artan kilo, hem estetik hem de sağlık açısından ciddi problemlere yol açabilir. Peki, ani kilo alımının ardındaki nedenler nelerdir? İşte, hızlı kilo alımının 6 sebebi...

HIZLI KİLO ALIMININ 6 SEBEBİ

1. Hormonal dengesizlikler

Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi) metabolizmayı yavaşlatır.

Kadınlarda östrojen-progesteron dengesizliği kilo artışına yol açabilir.

İnsülin direnci, vücudun yağ depolama eğilimini artırır.

2. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları

Aşırı fast food ve işlenmiş gıda tüketimi.

Gizli kalori kaynakları: gazlı içecekler, hazır soslar, tatlı atıştırmalıklar.

Düzensiz öğünler ve gece yemek yeme alışkanlığı.

3. Hareketsiz yaşam tarzı

Gün boyu masa başında çalışmak.

Düzenli egzersiz yapmamak.

Teknoloji bağımlılığı nedeniyle uzun süre oturarak vakit geçirmek.



4. İlaç kullanımı

Antidepresanlar, kortizon türevi ilaçlar ve bazı doğum kontrol hapları kilo artışına sebep olabilir.

Düzenli kullanılan ilaçların yan etkilerini gözden geçirmek önemlidir.

5. Stres ve uyku düzensizliği

Stres hormonu kortizol, vücudun yağ depolamasını artırır.

Yetersiz uyku, açlık hormonu grelini artırarak iştahı tetikler.

6. Gizli Sağlık Problemleri