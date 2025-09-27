Cumhuriyet Gazetesi Logo
Metabolizmayı yavaşlatıyor, sağlık sorunlarına neden oluyor: Hızlı kilo alımının 6 sebebi

Metabolizmayı yavaşlatıyor, sağlık sorunlarına neden oluyor: Hızlı kilo alımının 6 sebebi

27.09.2025 12:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Metabolizmayı yavaşlatıyor, sağlık sorunlarına neden oluyor: Hızlı kilo alımının 6 sebebi

Hızlı kilo alımının ardında basit yaşam tarzı hataları olabileceği gibi ciddi sağlık problemleri de yatıyor olabilir. Peki, ani kilo alımının ardındaki nedenler nelerdir? İşte, hızlı kilo alımının 6 sebebi...

Hızlı kilo alımı, çoğu zaman göz ardı edilen ama vücutta önemli sinyaller veren bir durumdur. Kısa sürede birkaç kilo almak normal olabilir; ancak hızla ve kontrolsüz şekilde artan kilo, hem estetik hem de sağlık açısından ciddi problemlere yol açabilir. Peki, ani kilo alımının ardındaki nedenler nelerdir? İşte, hızlı kilo alımının 6 sebebi...

Image

HIZLI KİLO ALIMININ 6 SEBEBİ 

1. Hormonal dengesizlikler

  • Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi) metabolizmayı yavaşlatır.
  • Kadınlarda östrojen-progesteron dengesizliği kilo artışına yol açabilir.
  • İnsülin direnci, vücudun yağ depolama eğilimini artırır.

2. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları

  • Aşırı fast food ve işlenmiş gıda tüketimi.
  • Gizli kalori kaynakları: gazlı içecekler, hazır soslar, tatlı atıştırmalıklar.
  • Düzensiz öğünler ve gece yemek yeme alışkanlığı.

3. Hareketsiz yaşam tarzı

  • Gün boyu masa başında çalışmak.
  • Düzenli egzersiz yapmamak.
  • Teknoloji bağımlılığı nedeniyle uzun süre oturarak vakit geçirmek.

  • Image

4. İlaç kullanımı

  • Antidepresanlar, kortizon türevi ilaçlar ve bazı doğum kontrol hapları kilo artışına sebep olabilir.
  • Düzenli kullanılan ilaçların yan etkilerini gözden geçirmek önemlidir.

5. Stres ve uyku düzensizliği

  • Stres hormonu kortizol, vücudun yağ depolamasını artırır.
  • Yetersiz uyku, açlık hormonu grelini artırarak iştahı tetikler.

6. Gizli Sağlık Problemleri

  • Polikistik Over Sendromu (PCOS).
  • Böbrek ve karaciğer hastalıkları.
  • Kalp-damar sistemiyle ilgili sorunlar.
İlgili Konular: #beslenme #sağlık sorunu #kilo alma #kilo alımı