Metabolizmayı yavaşlatıyor, uykuda kilo alımına neden oluyor: En sağlıksız 7 gece atıştırmalığı

10.01.2026 23:17:00
Haber Merkezi
Gece gelen açlık hissi çoğu zaman yanlış seçimlere yol açıyor. Peki, uykuda kilo alımına neden olan besinler nelerdir? İşte, en sağlıksız 7 gece atıştırmalığı...

Gece atıştırmalıkları, gün boyu süren yorgunluğun ve stresin ardından en büyük kaçamaklardan biri haline geliyor. Özellikle televizyon karşısında ya da geç saatlerde tüketilen bazı yiyecekler, metabolizmayı yavaşlatırken yağ depolanmasını hızlandırıyor. Peki, uykuda kilo alımına neden olan besinler nelerdir? İşte, en sağlıksız 7 gece atıştırmalığı...

EN SAĞLIKSIZ 7 GECE ATIŞTIRMALIĞI

1. Cips ve paketli tuzlu atıştırmalıklar

Cipsler ve benzeri paketli ürünler:

  • Yüksek oranda trans yağ içerir
  • Aşırı tuz nedeniyle ödem yapar
  • Gece susuzluk ve uykusuzluğa yol açar

Ayrıca bu tür ürünler bağımlılık yapıcı olduğu için porsiyon kontrolü zorlaşır.

2. Çikolata ve şekerlemeler

Tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olan çikolata ve şekerlemeler:

  • Kan şekerini hızla yükseltir
  • Gece insülin dengesini bozar
  • Yağ depolanmasını artırır

Özellikle sütlü ve dolgulu çikolatalar, gece için en sağlıksız tercihler arasındadır.

3. Fast food ve kızartmalar

Hamburger, patates kızartması ve benzeri fast food ürünleri:

  • Yüksek doymuş yağ içerir
  • Sindirimi zorlaştırır
  • Mide yanması ve reflüyü tetikler

Gece tüketilen kızartmalar, sabah yorgun uyanmanın başlıca nedenlerinden biridir.

4. Beyaz ekmek ve hamur işleri

Poğaça, börek, tost gibi hamur işleri:

  • Hızla kana karışan karbonhidrat içerir
  • Gece kan şekeri dalgalanmalarına yol açar
  • Açlık hissini daha da artırır

Bu da gece boyunca tekrar tekrar atıştırmaya neden olabilir.

5. Gazlı ve şekerli içecekler

Gazlı içecekler ve aromalı içecekler:

  • Yüksek şeker içerir
  • Şişkinlik ve mide rahatsızlıklarına neden olur
  • Uyku kalitesini düşürür

Ayrıca kafein içeren içecekler gece uykusunu ciddi şekilde bozar.

6. Dondurma

Masum bir tatlı gibi görünen dondurma:

  • Yüksek şeker ve yağ içerir
  • Gece yağ depolanmasını hızlandırır
  • Sindirim sistemini zorlar

Özellikle geç saatlerde tüketildiğinde kilo kontrolünü zorlaştırır.

