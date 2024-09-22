Gülümseyerek şarkı söylüyordu... Metin Arolat'ın sahnedeki son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da bir otelde sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki Metin Arolat'ın son görüntüleri paylaşıldı. Ünlü şarkıcının sahnede gülümseyerek performans sergilediği anlar görenleri duygulandırdı.
Doksanlı yıllara damgasını vuran 52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, cuma akşamı İstanbul Kozyatağı'nda bulunan bir oteldeki sahnede şarkı söylerken fenalaşarak yere yığıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Arolat'a ilk müdahale sahnede yapılırken, kalbi sağlık ekiplerince çalıştırıldı ancak ambulansta tekrar durdu.
GÜLÜMSEYEREK ŞARKI SÖYLÜYORDU
Hastaneye ulaşamadan hayatını kaybeden şarkıcının son görüntüleri ortaya çıktı.
Arolat'ın gülümseyerek şarkı söylediği ve iyi göründüğü anlar videoda yer aldı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Metin Arolat için bugün İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılınacak.
Arolat yarın da İzmir Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.
Etiketler: #Metin Arolat #kalp krizi
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