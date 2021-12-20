Metin Uca'dan Hülya Avşar'ın tepki çeken sözlerine yanıt
Şarkıcı Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" dedi. Metin Uca sosyal medya hesabından Hülya Avşar'ın tepki çeken sözlerine mesaj gönderdi.
Hülya Avşar, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki topladı.
Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"MESAJINI ALDIM HÜLYA AVŞAR"
Sunucu Metin Uca da Hülya Avşar'ın bu ifadelerine çektiği bir videoyla yanıt verdi.
Uca, "Gerekirse mascarpone peynirli bagellarımız espresso macchiatolar eşliğinde içilecek ve yenecek bu zor günler mutlak geçilecek. Çünkü ben de Hülya Avşar gibi düşünüyorum. Mesajını aldım Hülya Avşar" dediği videoyu Twitter hesabından 'Mesacını aldım Hülya fayızları indirmek için sen davar mısın' sözüyle paylaştı.
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