Metin Uca'dan Hülya Avşar'ın tepki çeken sözlerine yanıt

20 Aralık 2021 Pazartesi, 11:02

Hülya Avşar, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki topladı.

Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MESAJINI ALDIM HÜLYA AVŞAR"

Sunucu Metin Uca da Hülya Avşar'ın bu ifadelerine çektiği bir videoyla yanıt verdi.

Uca, "Gerekirse mascarpone peynirli bagellarımız espresso macchiatolar eşliğinde içilecek ve yenecek bu zor günler mutlak geçilecek. Çünkü ben de Hülya Avşar gibi düşünüyorum. Mesajını aldım Hülya Avşar" dediği videoyu Twitter hesabından 'Mesacını aldım Hülya fayızları indirmek için sen davar mısın' sözüyle paylaştı.







