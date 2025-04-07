Metin Yıldız 'sessizliğinin' nedenini açıkladı: Film için aramış, İmamoğlu açmamış...

Yayınlanma: 07.04.2025 - 22:41

Güncelleme: 07.04.2025 - 22:41

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle tanınan Metin Yıldız, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Yıldız paylaşımının gerekçesini, "Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..." ifadeleri ile açıkladı.

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaşan Metin Yıldız, sessizliğinin nedeni olarak film için İmamoğlu'nu aradığını, İmamoğlu'nun ise telefonlarını açmadığını öne sürerek gerekçe gösterdi.

Yıldız'a yurttaşlar, "Kişisel meşguliyetlerinizi ülkenin demokrasi mücadelesinin önünde tutmak milletin iradesine gölge düşürmekten başka bir şey değildir", "İmamoğlu bildiğin liyakata önem veriyormuş, taleple telefonla iş yapmıyormuş ben buradan bunu anladım" sözleri ile tepki gösterdi.

Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"Merhaba Arkadaşlar

Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..

Neden mi Söyliyeyim ;

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz..

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım..

Kazandı

Aramadım Bir talepte bulunmadım..

2019 da Fatsadaydım pandemi vardı Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim..

Kazandı

İki sene sonra

Bir sinema filmi Sanat için aradım Açmadı

Mesaj Attım

Dönmedi

Kalemini Aradım

Yazmadı

Cevap geldi

Beyefendi Yoğun

Tekrar aradım

Çok yoğun

Mail attım

Maalesef çok çok çok yoğun kendileri..

Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine..

Bakıyorum

O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:)

Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere..

Soran olursa da söyleyin..

Çok Yoğunum..."