Güneşte Kaybolmuş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:27
<p><strong>Güneşte Kaybolmuş,</strong> orijinal adıyla<strong> Lost in the Sun,</strong> <strong>Trey Nelson</strong> tarafından yazılıp yönetilen ve <strong>Josh Duhamel, Josh Wiggins, Lynn Collins </strong>ve<strong> Emma Fuhrmann'ın</strong> oynadığı 2015 drama gerilim filmi.</p> <p><strong>Güneşte Kaybolmuş </strong>filmi hakkında tüm detaylar...</p>

Güneşte Kaybolmuş, orijinal adıyla Lost in the Sun, Trey Nelson tarafından yazılıp yönetilen ve Josh Duhamel, Josh Wiggins, Lynn Collins ve Emma Fuhrmann'ın oynadığı 2015 drama gerilim filmi.

Güneşte Kaybolmuş filmi hakkında tüm detaylar...

<p style="text-align: center;"><em><strong>"Bir adam tek başına ne kadar ileri gidebilir?"</strong></em></p>

"Bir adam tek başına ne kadar ileri gidebilir?"

<p><strong>GÜNEŞTE KAYBOLMUŞ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Küçük çaplı bir sahtekar olan John'un, yeni yetim bir genç olan Louis'de beklenmedik bir suç ortağı bulan hikayesi. Açık yol maceraları ilerledikçe ve John çocuğu bir dizi soyguna sürüklerken, ikili beklenmedik ve güçlü bir bağ kurar.</p>

GÜNEŞTE KAYBOLMUŞ KONUSU NEDİR?

Küçük çaplı bir sahtekar olan John'un, yeni yetim bir genç olan Louis'de beklenmedik bir suç ortağı bulan hikayesi. Açık yol maceraları ilerledikçe ve John çocuğu bir dizi soyguna sürüklerken, ikili beklenmedik ve güçlü bir bağ kurar.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Josh Duhamel</p> <p>* Josh Wiggins </p> <p>* Lynn Collins </p> <p>* Emma Fuhrmann </p> <p>* Larry Jack Dotson</p>

OYUNCULAR

* Josh Duhamel

* Josh Wiggins 

* Lynn Collins 

* Emma Fuhrmann 

* Larry Jack Dotson

<p>* Mylinda Royer </p> <p>* Michael Anthony Jackson </p> <p>* Luis Olmeda </p> <p>* Brian Elder </p> <p>* David Lambert </p> <p>* Robert Johnson </p>

* Mylinda Royer 

* Michael Anthony Jackson 

* Luis Olmeda 

* Brian Elder 

* David Lambert 

* Robert Johnson 

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