Güneşte Kaybolmuş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNEŞTE KAYBOLMUŞ KONUSU NEDİR?

Küçük çaplı bir sahtekar olan John'un, yeni yetim bir genç olan Louis'de beklenmedik bir suç ortağı bulan hikayesi. Açık yol maceraları ilerledikçe ve John çocuğu bir dizi soyguna sürüklerken, ikili beklenmedik ve güçlü bir bağ kurar.