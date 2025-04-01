'Mevlana' dizisinin senaristinden TRT'ye 'uyarı: 'Kaldırmak zorunda kalırsınız'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 23:57

Güncelleme: 01.04.2025 - 23:57

2 Nisan günü yapılacak olan boykot için sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Aybüke Pusat, yandaş Cem Küçük'ten tepki gördü ve TRT Genel Müdürü'ne Teşkilat dizisinden ayrılması yönünde şikayet edildi.

Pek çok ünlü isim Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yaparken bunlardan biri de senarist Ali Aydın oldu.

TRT Tabii'de yayınlanan 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisinin senaristi olan Ali Aydın, Instagram hesabından TRT yetkililerine seslendi.

Ali Aydın şunları yazdı:

“Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım.”