Mevsim geçişlerindeki metabolizma değişikliği kalp sağlığını etkiliyor

Yayınlanma: 17.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 07:00

Trakya Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Canbaz, mevsim geçişlerinde meydana gelen metabolizma değişikliğinin kalp sağlığını etkilediğini belirtti.

"KALP KRİZLERİ BU ORANDA ARTIYOR"

Kış ve yaz aylarındaki kalp krizi oranlarında büyük farklar yaşanmadığını ancak mevsimsel geçişlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Canbaz, "Kış biter, yaza girerken hipertansif ataklarla karşılaşıyoruz. Bunlar da kalp damarlarında tıkanmaları tetikleyebiliyor. Özellikle damarlarda yırtıklar, tıkanmalar ve kalp krizleri bu oranda artıyor" dedi.

"ÖLÜMCÜL BİR DURUM"

Mevsim geçişlerinde yaşanabilecek hipertansif tansiyon ataklarının kalbi etkilediğine dikkati çeken Canbaz, şunları kaydetti:

"Kalp hastalığının ya da kalp krizinin belirtisi olarak göğüs ağrısı, kola veya boyna vuran, bazen de mideye aşağıya vuran ağrı tipik. Ama özellikle belirtmek istediğim, bazen sırta vuran böyle çok ani başlayan keskin bıçak keser gibi şiddetli ağrılarla özellikle tansiyonu yüksek kişilerde ani başlayan ağrıyla başvuran hastalarda kalpten çıkan ana atar damar olan aort damarının çatlaması veya yırtılması söz konusu, bu çok tehlikeli hatta ölümcül bir durum. Sırtta bıçaklanır, yırtılır gibi bir ağrı hissedildiğinde hemen hastaneye gidip bir an önce tanısının konulması gerekir, büyük oranda tedavisi ameliyatla yapılabiliyor."

"ERKEKLER DAHA FAZLA KALP KRİZİ GEÇİRİYOR"

Canbaz, kalp ve damar sağlığını korumak için değiştirilebilecek ve değiştirilemeyecek faktörlerin olduğunu belirtti.

Ailesel geçmişin değiştirilemeyeceğini ancak alınacak önlemlerle kalp krizinin hafif atlatılabileceğini söyleyen Canbaz, "Erkekler daha fazla kalp krizi geçiriyor. Özellikle menopoz döneminde ve öncesinde kadınlar biraz daha fazla korunuyor, menopozdan sonra hızla 60'lı yaşlara doğru erkekleri o sayıda yakalıyorlar" diye konuştu.