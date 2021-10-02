MFÖ'nün gitaristi Fuat Güner: "Pandemide 150 müzisyene biner TL para yollattırdım"
Sanatçı Fuat Güner, pandemi döneminde maddi zorluk çeken birçok müzisyen arkadaşı için para topladığını hatta varlıklı bir yakın dostu sayesinde 150 müzisyene bin liralık yardım desteğinde bulunduğunu açıkladı.
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR'in 11. Olağan
Genel Kurulu önceki gün İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Burhan Şeşen ve Ahmet Koç'un MÜYORBİR'in yönetimine seçilmek
için yarıştığı genel kurula birçok sanatçı katılarak, oy kullandı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, genel kurulda oy
kullanan isimlerden Fuat Güner, bu yıl MFÖ olarak 50'nci sanat yıllarını
kutlayacaklarını söyledi.
Muhabirlerle sohbet eden Güneri, "50'nci yıla özel
projelerimiz var. Bizim yerimizi alacak bir grup çıksın isterim ama şu an
yok" dedi.
Güner, ayrıca pandemi döneminde maddi zorluk çeken birçok
müzisyen arkadaşı için para topladığını hatta varlıklı bir arkadaşı sayesinde
150 müzisyene bin liralık yardım desteğinde bulunduğunu anlattı.
Ünlü sanatçı, konuyla ilgili, "Aramızda paralar toplayıp, kendi müzisyen arkadaşlarımıza yolladık. Ben çok zengin bir arkadaşıma, 150 kişi için biner lira para yollattırdım. Hiç olmazsa yani, merhem olsun diye" dedi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- Sigaraya zam geldi!
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- Erdoğan markette alışveriş yaptı
- BAE’den Türkiye açıklaması
- Gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı
- Uğur Şahin'den kritik açıklama
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı
- 2 kişiyi öldürdü ardından intihar etti