Michael Jackson'ın efsanevi dansçısı Bruno 'Pop N Taco' Falcon hayatını kaybetti

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:11

Fotoğraf: Facebook / Bruno "Pop N Taco" Falcon



'Pop N Taco' olarak ün yapan dansçı Bruno Falcon 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Michael Jackson'ın dansçısı olarak da bilinen Falcon'un ölüm nedeni resmen açıklanmadı ancak kız kardeşi, ağabeyinin kalp krizi geçirerek öldüğünü duyurdu.

Haber Global'in elde ettiği bilgiye göre; Hip hop dansçısı ve koreograf olarak mükemmel bir kariyere sahip olan Falcon aslen Meksikalıydı ama bunu çok fazla kişi bilmiyordu.

BRUNO FALCON KİMDİR?

80'lerin kült filmi 'Breakin'deki müthiş danslarıyla kendini duyurmuştu. 80'ler ve 90'ların Doğu Los Angeles sokak dansına adını yazdırdı.

Michael Jackson'la da birlikte çalıştı. "Smooth Criminal"in klibinde dans etti. Klipteki efsanevi 'anti-gravity lean' hareketinin koreografisi ona aitti.

Popun kralının yanı sıra Janet Jackson, Lionel Richie, Chaka Khan gibi isimler için de dans etti.

İki Michael Jackson projesi "Captain EO" ve "Moonwalker"da da rol aldı. Dansçı, onu üne kavuşturan Breakin'in devam filminde de oynadıktan sonra, Keanu Reeves'e karşı "Bill & Ted's Bogus Journey"de yer aldı.