Michelin Yıldızı nedir? Michelin yıldızı nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan Türk şefler? Michelin Yıldızı uğursuz mu?
Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Yıldızı, Michelin müfettişleri tarafından gizli bir puanlandırma sistemiyle belirleniyor. Hem şefler hem de restoranlar bu ödülü alabilir; ancak prestijli ödül sonrasında yaşanan baskılar dikkat çekiyor. Michelin yıldızlı restoranların neredeyse yarısının kapanması, Michelin yıldızının uğursuz olup olmadığı sorularını akıllara getiriyor. Peki, Michelin Yıldızı nedir? Michelin Yıldızı nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan Türk şefler kimlerdir? İşte ayrıntılar...
MİCHELİN REHBERİ NEDİR?
Fransız araba lastiği üreticisi Michelin şirketi, seyahat edenlere kolaylık sağlamak amacıyla harita, konum, konaklama ve restoran bilgilerinin yer aldığı ilk rehberini 1900 yılında yayımladı.
1926 yılında ise restoranlara yıldız vermeye başladı.
Böylece rehberin yüksek yıldızlı restoranları “yolculuk etmeye değer” yerler olarak nitelendirilmiş oldu.
Rehber, son yıllarda iş modelini geliştirerek yeni bölgelere ve şehirlere açılmaya çalışıyor.
Michelin Rehberi’nin yer aldığı ülkelerde her yıl açıklanan yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.
Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.
İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.
Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.
MİCHELİN YILDIZI ALAN TÜRK ŞEFLER
Açıklanan son verilerle beraber Michelin Rehberi'nde Türkiye'den 111 restoran yer almaya başladı.
Şef Fatih Tutak’ın Şişli’de yer alan restoranı “TURK Fatih Tutak” iki Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise bir Michelin Yıldızı aldı.
2 Michelin Yıldızı:
- Fatih Tutak / Fatih Tutak
1 Michelin Yıldızı:
- Neolokal / Maksut Aşkar
- Nicole / Serkan Aksoy
- Mikla / Cihan Çetinkaya
- Araka / Zeynep Pınar Taşdemir
Bu şefler, Türk mutfağını uluslararası alanda başarıyla temsil etmektedir.
MİCHELİN YILDIZI UĞURSUZ MU?
Michelin Yıldızlı restoran ve şef olmanın beraberinde getirdiği zorluklar bulunuyor. Hem yeni bir yıldız kazanma şansları var hem de mevcut yıldızlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyalar.
Yıldız alan restoranların %40'ının kapanması, Michelin yıldızının uğursuz olup olmadığına dair soruları akla getiriyor. Ancak bu düşünceler asılsızdır.
Editör notu: Michelin Rehberi, yıllar içinde gastronomi dünyasında önemli bir referans haline gelmiştir. Türk şeflerin ve restoranların bu prestijli rehberdeki başarıları, Türk mutfağının uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunuyor. Ancak, Michelin yıldızının getirdiği baskılar ve kapanan restoran oranları, sektördeki zorlukları gözler önüne seriyor.
Michelin Rehberi'nin en güzel yönlerinden biri, hiç bilmediğiniz bir ülkede veya şehirde tavsiye üzerine gidip memnun kalma şansınızın yüksek olmasıdır. Bilindiği üzere, yıldız almak kolay değildir.
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