Michelin Yıldızı nedir? Michelin yıldızı nasıl alınır? Michelin Yıldızı alan Türk şefler? Michelin Yıldızı uğursuz mu?

2 Michelin Yıldızı:

Fatih Tutak / Fatih Tutak

1 Michelin Yıldızı:

Neolokal / Maksut Aşkar

Nicole / Serkan Aksoy

Mikla / Cihan Çetinkaya

Araka / Zeynep Pınar Taşdemir

Bu şefler, Türk mutfağını uluslararası alanda başarıyla temsil etmektedir.

MİCHELİN YILDIZI UĞURSUZ MU?

Michelin Yıldızlı restoran ve şef olmanın beraberinde getirdiği zorluklar bulunuyor. Hem yeni bir yıldız kazanma şansları var hem de mevcut yıldızlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyalar.

Yıldız alan restoranların %40'ının kapanması, Michelin yıldızının uğursuz olup olmadığına dair soruları akla getiriyor. Ancak bu düşünceler asılsızdır.

Editör notu: Michelin Rehberi, yıllar içinde gastronomi dünyasında önemli bir referans haline gelmiştir. Türk şeflerin ve restoranların bu prestijli rehberdeki başarıları, Türk mutfağının uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunuyor. Ancak, Michelin yıldızının getirdiği baskılar ve kapanan restoran oranları, sektördeki zorlukları gözler önüne seriyor.

Michelin Rehberi'nin en güzel yönlerinden biri, hiç bilmediğiniz bir ülkede veya şehirde tavsiye üzerine gidip memnun kalma şansınızın yüksek olmasıdır. Bilindiği üzere, yıldız almak kolay değildir.