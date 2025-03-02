Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:13

Güncelleme: 02.03.2025 - 11:13

Microsoft’un çeşitli uygulamalarında kullanıcılar problem yaşadı. Microsoft’un yaygın olarak kullanılan uygulamalarına erişim sorunu yaşayan kullanıcılar problemlerini Downdetector'a bildirdi. Peki, Microsoft Outlook çöktü mü? Microsoft Outlook neden çalışmıyor?

2 MART MİCROSOFT OUTLOOK NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Downdetector'a göre, binlerce kullanıcı Outlook'ta bir kesinti olduğunu bildirdi. Outlook mobil uygulamasının da normal şekilde çalışmadığı görülüyor. Bazı kullanıcılar telefondan parola isteyen bildirim gönderildiğini belirtirken, parolaların doğru olmasına rağmen giriş yapamadıklarını söylüyor. Şirketten henüz haberlere yanıt gelmedi.

MICROSOFT ÇÖKME RAPORU 2 MART 2025

Microsoft’un bazı uygulamalarına erişim problemi yaşanıyor. Birkaç Microsoft programının çevrimdışı olduğu görüldü. Birçok hizmetin etkilendiği ve kullanıcıların Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange ve Microsoft Store'a erişemediği görülüyor. Küresel kesinti olduğu bildiriliyor. Konuyla ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.