Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 09:45

Güncelleme: 26.10.2024 - 09:45

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıslara yönelik 22 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 101 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6’sı Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Diğer şüpheliler alınan ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

11 adreste yapılan aramalarda; uyuşturucu madde ticaretine ait bulgular ile 50 gram esrar, bir kök Hint keneviri, 3 gram metamfetamin, 4 gram kenevir tohumu, bir adet hassas terazi, 12 bin 195 TL nakit para, bir adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca fişeği, 31 adet çeşitli isimlerde yeşil reçeteli hap, bir adet kılıç ve 3 adet payp ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.