Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç yıllar sonra ortaya çıktı

Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran genç yetenek, Melis Mutluç "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı.

Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç yıllar sonra ortaya çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:34

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan karakterinin çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Oyuncu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak dikkatleri üzerine çekti. Şimdi 21 yaşında olan Mutluç, yarışmadan 200 bin TL ödülle ayrıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Melis Mutluç, oyunculuğa henüz 5 yaşındayken Yol Arkadaşım adlı diziyle adım attı.

Daha sonra Beren Saat ve Uğur Yücel'in rol aldığı Benim Dünyam adlı filmde, Beren Saat’in çocukluğunu canlandırarak büyük beğeni topladı. Ancak bir süre sonra oyunculuğa ara verme kararı alarak eğitimine odaklanmayı tercih etti.

Yarışma esnasında oyunculuğa dönme fikrine sıcak baktığını belirten Mutluç, "Neden olmasın? Ben o günleri çok güzel hatırlıyorum" dedi. Oyunculuk kariyerini özlemle hatırladığını ifade eden genç yetenek, hayranlarını heyecanlandırdı.


Etiketler: #muhteşem yüzyıl #Kim Milyoner Olmak İster

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