Milli Takım marşı polemiği büyüyor: Sinan Akçıl ve rapçi Murda birbirine girdi

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası serüveni kapsamında takım için hazırlanan marşlar üzerinden müzik dünyasında sular durulmuyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen şarkıcı Sinan Akçıl ile rapçi Murda arasındaki söz düellosu, karşılıklı hakaretlerle yeni bir boyut kazandı. Katıldığı bir magazin programında açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın takıma başka bir marş istemediklerini belirterek TFF yetkililerini eleştirdi.

Akçıl, Murda'nın şarkısının seçilmesi sürecine dair, "Federasyondan bazı yetkililer de üzülerek bunu bana belirtti ama demek ki marşa da kaptan ve Merih karar verdi" ifadelerini kullandı. Mevcut marşı eleştiren Akçıl, "Bence milli takımın yeni kaptanı Arda Güler olmalı" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

MURDA'DAN YANIT: "SİNEK KARDEŞİM, OMURGA LAZIM"

Akçıl'ın açıklamalarının ardından rapçi Murda, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla çok sert bir yanıt verdi. Akçıl'a "sinek kardeşim" diye seslenen Murda, marş işinin bir gönül işi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Her yerde konuşuyorsun, ötüyorsun, ağlıyorsun. Gönül işiydi lan bu milli marş işi. Çıkıp sahnelerde 'Gönül işidir bu, kimse prim kasmasın' demiyor muydun? En çok primi de kim yaptı bu işten? Sen... Sana uzak bir kavram olabilir çünkü omurga lazım ona. Sende olmayan bir şey. Git evinde PlayStation oyna, Call of Duty falan oyna, benimle oynama."

AKÇIL'DAN 'UYUŞTURUCU DAVASI' GÖNDERMESİ

Murda'nın bu videosunun ardından Sinan Akçıl, kişisel X hesabından paylaşımlar yaparak tartışmayı daha da alevlendirdi. Akçıl, paylaşımında Murda'ya müzikal başarıları üzerinden yüklenerek, "Save şeylerle oyna falan tamam en 'ingilizce' sende, 'aslan yeğenim' derken 'raconu' da sana öğretirim onu da yanlış kullanıyorsun. Bir de play station oyna demişssin, oynarım bi yandan da Türk müzik tarihinde telif ve şarkı başarılarında benim 'getir-götürümü' yaparsın onu izlerim" ifadelerini kullandı.

Hızını alamayan Akçıl, bir diğer paylaşımında ise Murda'nın geçmişte yargılandığı uyuşturucu davasına gönderme yaptı.

Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Ötüyorsun' 'ağlıyorsun' 'Lan' falan filan bence aklını başına topla İngiliz t shirtü giyerek milli takım şarkısı söylemeye çalışan sevgili diyemeyeceğim kardeşim. Senin milliyetçiliğin ile benimkisini kıyaslamak için beton lazım bu 1 ve Allah'tan uyuşturucuya özendirmekten ceza yememişim senin gibi. İçim milli formayı giyerken daha rahat. Asıl sen benimle oynama dağılırsın."