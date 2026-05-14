Sinan Akçıl, A Milli Takım'a yazdığı marşı yayımladı

14.05.2026 20:10:00
Sinan Akçıl, A Milli Takım için hazırladığı marşı resmen yayımlandı.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası bileti almasının ardından birçok sanatçı özel çalışmalar hazırlamaya başladı. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle Sinan Akçıl'ın A Millî Takım için özel olarak hazırlanan "Türkler Geliyor" taraftar marşı resmen yayımlandı.

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan A Milli Takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeyi amaçlamaktadır. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan "Türkler Geliyor" güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay-yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir. Bu anlamlı taraftar marşı, Türkiye'nin dört bir yanında hissedilen ortak heyecanı tek yürek haline getirmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımıza 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

İşte marşın tamamı: 

