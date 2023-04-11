Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı
Dünyaca ünlü dizi Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown ile Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi nişanlandı.
'Stranger Things', 'Enola Holmes' gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown ve bir süredir birlikte olduğu Jake Bongiovi nişanlandı. 19 yaşındaki yıldız ile rock müziğin efsane ismi Jon Bon Jovi’nin oğlu olan Bongiovi, evlilik yolunda attıkları ilk adımı sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Brown, paylaşımında "Seni şimdilik üç yazdır seviyorum, bütün yazlar boyunca sevmek istiyorum" notunu yazdı.
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