Stranger Things'in yıldızı Noah Schnapp kimdir, kaç yaşında?

Netflix'in en sevilen bilimkurgu-korku türündeki dizisi Stranger Things dizisinde Will Byers karakterini canlandıran Noah Schnapp yaşamı ile merak ediliyor.

NOAH SCHNAPP KİMDİR?

Noah Schnapp, 3 Ekim 2004 New York'da doğdu. Schnapp, Netflix yapımı Stranger Things dizisinde canlandırdığı Will Byers karakteri ile tanındı. 015 yapımı bir Steven Spielberg filmi olan Casuslar Köprüsü filminde rol aldı.

NOAH SCHNAPP FİLM VE DİZİLERİ

2015 Casuslar Köprüsü Roger Donovan

2015 The Peanuts Movie Charlie Brown

2016 The Circle Lucas

2016 Stranger Things Will Byers

2017 We Only Know So Much Otis Copeland

2018 Abe Abe

2020 Hubie'nin Cadılar Bayramı Tommy

NOAH SCHNAPP ÖDÜLLERİ

Teen Choice Yaz Ekranının En İyi Erkek Yıldızı Ödülü

2019 · Stranger Things

People's Choice Yılın Erkek TV Yıldızı Ödülü

2022 · Stranger Things