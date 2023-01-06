Stranger Things'in yıldızı Noah Schnapp kimdir, kaç yaşında?
Stranger Things'in yıldızı Noah Schnapp kimdir? Noah Schnapp kaç yaşında? Noah Schnapp hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Netflix'in en sevilen bilimkurgu-korku türündeki dizisi Stranger Things dizisinde Will Byers karakterini canlandıran Noah Schnapp yaşamı ile merak ediliyor.
NOAH SCHNAPP KİMDİR?
Noah Schnapp, 3 Ekim 2004 New York'da doğdu. Schnapp, Netflix yapımı Stranger Things dizisinde canlandırdığı Will Byers karakteri ile tanındı. 015 yapımı bir Steven Spielberg filmi olan Casuslar Köprüsü filminde rol aldı.
NOAH SCHNAPP FİLM VE DİZİLERİ
2015 Casuslar Köprüsü Roger Donovan
2015 The Peanuts Movie Charlie Brown
2016 The Circle Lucas
2016 Stranger Things Will Byers
2017 We Only Know So Much Otis Copeland
2018 Abe Abe
2020 Hubie'nin Cadılar Bayramı Tommy
NOAH SCHNAPP ÖDÜLLERİ
Teen Choice Yaz Ekranının En İyi Erkek Yıldızı Ödülü
2019 · Stranger Things
People's Choice Yılın Erkek TV Yıldızı Ödülü
2022 · Stranger Things
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