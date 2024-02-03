Milyonlarca çift izlendi: Aşkta zıt kutuplar birbirini çekmiyor!

Halk arasında bilinen en büyük ilişki tabirlerinden biri zıt kutupların birbirini çektiğidir. Ancak yapılan araştırmada bu kanının yanlışlığı ortaya kondu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 22:42
Milyonlarca çift izlendi: Aşkta zıt kutuplar birbirini çekmiyor!
Abone Ol google-news

Aşkın zıt kutuplardaki karakterleri birbirine çektiği yönündeki 'efsane' uzmanların araştırmasıyla yalanlandı. Uzmanlara göre zıt kutuplar birbirini çekmiyor.

AYNI ZEVKLERE ASHİP İNSANLAR BİRBİRİNE DAHA UYGUN

Aralarında ABD'nin Colorado Üniversitesi Boulder Kampüsü'nden araştırmacıların da yer aldığı bilim insanları, Birleşik Krallık'taki (BK) 80 bin de dahil milyonlarca çiftin 130'dan fazla özelliğini içeren yaklaşık bir asırlık verileri analiz etti. Araştırmanın başyazarı Tanya Horwitz, "Bulgularımız, aynı zevklere ve ilgi alanlarına sahip kimselerin bir araya gelme olasılığının gerçekten de daha yüksek olduğunu gösteriyor" dedi. Nature Human Behaviour adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, analiz edilen (siyasi eğilimlerden ilk cinsel ilişki yaşına ve madde kullanım alışkanlıklarına kadar farklı alanlardaki) özelliklerin yüzde 82 ila 89'unda, partnerlerin benzeşme olasılığının ayrışma ihtimaline göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.


bilim insanları haberleri ilişki haberleri bilim haberleri

İlgili Haberler

Uzmanlar açıkladı: Kadınlar aşkını daha çabuk kaybediyor

Uzmanlar açıkladı: Kadınlar aşkını daha çabuk kaybediyor
Uzmanlar yanıtladı: Yüz yogası gerçekten işe yarıyor mu?

Uzmanlar yanıtladı: Yüz yogası gerçekten işe yarıyor mu?
Harvardlı beyin uzmanından itiraflar! Enerji ve sağlıklı yaşam için 6 tavsiye

Harvardlı beyin uzmanından itiraflar! Enerji ve sağlıklı yaşam için 6 tavsiye
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon