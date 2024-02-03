Milyonlarca çift izlendi: Aşkta zıt kutuplar birbirini çekmiyor!

Yayınlanma: 03.02.2024 - 22:42

Güncelleme: 03.02.2024 - 22:42

Aşkın zıt kutuplardaki karakterleri birbirine çektiği yönündeki 'efsane' uzmanların araştırmasıyla yalanlandı. Uzmanlara göre zıt kutuplar birbirini çekmiyor.

AYNI ZEVKLERE ASHİP İNSANLAR BİRBİRİNE DAHA UYGUN

Aralarında ABD'nin Colorado Üniversitesi Boulder Kampüsü'nden araştırmacıların da yer aldığı bilim insanları, Birleşik Krallık'taki (BK) 80 bin de dahil milyonlarca çiftin 130'dan fazla özelliğini içeren yaklaşık bir asırlık verileri analiz etti. Araştırmanın başyazarı Tanya Horwitz, "Bulgularımız, aynı zevklere ve ilgi alanlarına sahip kimselerin bir araya gelme olasılığının gerçekten de daha yüksek olduğunu gösteriyor" dedi. Nature Human Behaviour adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, analiz edilen (siyasi eğilimlerden ilk cinsel ilişki yaşına ve madde kullanım alışkanlıklarına kadar farklı alanlardaki) özelliklerin yüzde 82 ila 89'unda, partnerlerin benzeşme olasılığının ayrışma ihtimaline göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.