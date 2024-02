Uzmanlar açıkladı: Kadınlar aşkını daha çabuk kaybediyor

Yayınlanma: 03.02.2024 - 20:08

Güncelleme: 03.02.2024 - 20:08

Birçok insan hayatındaki kişiyle uzun ve sağlıklı bir ilişki yaşamak isterken hayatınında da huzura kavuşmanın hayalini aşk dolu günler geçirerek yapmak ister. Ancak yapılan araştırmaya göre kadınlar erkeklere oranla aşkını daha çabuk kaybediyor...

KADINLAR YÜZDE 60 DAHA AZ İLGİ GÖSTERİYOR

Bilimsel dergi Journal of the Association for Psychological Science'da yayımlanan çalışmada, katılımcılardan ilişkilerine dair duygu ve düşüncelerini 10 gün boyunca yarım saatlik aralarla not etmeleri istendi. Bunun ardından da katılımcılar, ilişkilere dair soruların yer aldığı bir anketi tamamladı. Araştırma sonuçlarına göre, uzun süreli ilişki yaşayan kadınlar partnerleriyle vakit geçirirken, yeni ilişki yaşayanlara kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha az sevgi hissediyor. Erkeklerin aşk duygusuysa zaman içinde sadece yüzde 0,4 oranında azalıyor.

KADINLAR ZAMANLA AŞKINI KAYBEDİYOR

Öte yandan partnerlerine başından beri "çok aşık olduğunu" söyleyen kadınların, bu duyguyu zaman içinde kaybetme oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Erkeklerdeyse bu düşüş yaklaşık yüzde 30 oranında. Araştırmada, ilişkilerini oturtan kadınların ev işlerine ve yemek yapmaya daha fazla zaman ayırmak zorunda kaldığı, erkeklerinse daha çok dinlenme ve uyumaya vakit ayırdığı gözlemlendi. Araştırmanın başyazarı Saurabh Bhargava, çocukların bakımını çoğunlukla kadınların üstlendiğine dikkat çekerek, sonuçlarda bunun da önemli bir rol oynadığını belirtti. Bilim insanı, kadınların partnerlerine duyduğu sevginin bir kısmını zaman içinde çocuklarına yönlendirdiğine de işaret etti. Bunlara ek olarak çalışmada, en az 8 saat ayrı kalan çiftlerin tekrar bir araya geldiğinde birbirlerine duydukları sevginin arttığı da belirlendi.