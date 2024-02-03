Harvardlı beyin uzmanından itiraflar! Enerji ve sağlıklı yaşam için 6 tavsiye

Yayınlanma: 03.02.2024 - 21:34

Güncelleme: 03.02.2024 - 21:34

Söylediklerini bizzat yaparak ciddi bir rahatsızlığından kurtulan Palmer, enerjik ve sağlıklı olmak adına kaçındığı şeyleri 6 maddeyle sıraladı. Palmer yaşamında bazı değişiklikler yaparak birkaç ay içinde bunun üstesinden geldiğini bildirdi. İşte Palmer'in mutlu ve uzun bir yaşam için tavsiyeleri...

YÜKSEK KALORİLİ BESİNLERDEN KAÇININ

Palmer beslenme düzeninin obezite, diyabet ve kalp sağlığında rol oynadığının çoğu kişi tarafından bilindiğini ancak beyin üzerindeki etkilerinin farkında olunmadığını söyledi. Düşük karbonhidratlı beslenme şekliyle metabolik sendromun üstesinden geldiğini söyleyen bilim insanı tahıl, unlu mamuller, tatlılar ve nişasta ya da şeker oranı yüksek meyvelerin azaltılabileceğini ifade etti.

SPORA 2 GÜNDEN FAZLA ARA VERİLMEMELİ

2018'de saygın hakemli tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan ve 1,2 ABD'li üzerinde yapılan bir çalışma, egzersizin akıl sağlığına iyi geldiğini gösterdi. Haftada 3-5 kez 45'er dakika egzersiz yaptığını söyleyen Palmer esneme, karın egzersizleri, ağırlık kaldırma, koşma, bisiklet binme, yüzme ve tempolu yürüyüş yaptığını kaydetti.

EN AZ 7 SAAT UYKU ALINMALI

Yetersiz uyku bilişsel işlevlerde bozulma yol alabiliyor. Bu durum Alzheimer hastalığı riskini artırabiliyor. Yetersiz uyku ayrıca ruh halini etkilerken depresyona da neden olabiliyor. Uyku sürecinde vücudun "dinlendiğini ve kendini onardığını" vurgulayan beyin uzmanı, 7 saatten daha az uyumamaya dikkat ettiğinin altını çizdi.

İÇKİDEN UZAK DURUN

Palmer önceden içki içtiğini, ancak Haziran 2020'de bir aylığına alkolü bırakmaya karar verdiğini ifade etti. Birkaç hafta içinde uykusunda ve üretkenliğinde iyileşme kaydettiğini açıklayan Harvardlı araştırmacı, bu yüzden içkiyi tamamen bırakmaya karar verdiğini söyledi.

KİŞİSEL GELİŞİMİNİZİ SÜRDÜRMEYİ KESMEYİN

Palmer, psikoterapi sayesinde ruhsal sağlığın iyileştirilebileceğini ve böylece hayatınızın değişebileceğini savundu. Uzman bu sayede bireylerin "kim olduğunu ve hayattan ne istediğini anlayabileceğini" ifade etti.

HAYATTAKİ HEDEFLERİNİZİ UNUTMAYIN

Beynin hedeflere odaklanması gerektiğini söyleyen Palmer, topluma katkı verimesi ve kendilerini değerli hissetmelerini öneriyor.