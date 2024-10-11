Milyonlarca insan bu hayati besini almıyor! Farkında olmadan risk altında olabilirsiniz

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:29

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:29

Günlük yaşamda sürekli yorgunluk, beyin bulanıklığı ya da odaklanma sorunları yaşayanlar için sebep sadece stres ya da günlük rutinler olmayabilir. The Lancet’te yayımlanan çarpıcı bir rapor, dünya nüfusunun %68’inin iyot eksikliği yaşadığını ortaya koyuyor.

İyot, tiroit hormonlarının üretiminde ve beyin fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. İyot eksikliği, metabolizma sorunlarından zihinsel bulanıklığa kadar birçok sağlık problemini beraberinde getirebilir. İşte iyot eksikliğinin belirtileri ve bu sorunu çözmenin yolları!

İYOT EKSİKLİĞİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

İyot, tiroit hormonlarının üretiminde kritik bir rol oynar ve bu hormonlar metabolizmadan beyin fonksiyonlarına kadar birçok hayati süreci yönetir. İyot eksikliği, sürekli yorgun hissetmek, konsantrasyon eksikliği ve beyin bulanıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu durum, dünya genelinde 5.1 milyar insanı etkileyen sessiz bir sağlık krizine dönüşmüş durumda.

İYOT EKSİKLĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İyot eksikliği yaşayan kişilerde genellikle şu belirtiler görülür:

Sürekli yorgunluk hissi

Konsantrasyon güçlüğü

Beyin bulanıklığı (zihinsel sis)

Soğuk havaya karşı hassasiyet

Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız, iyot eksikliği bu sorunların temel nedeni olabilir.

EN ÖNEMLİ İYOT KAYNAKLARI VE BESLENME ÖNERİLERİ

İyot açısından zengin besinler arasında süt, süt ürünleri, yumurta, deniz balıkları ve deniz mahsulleri (karides, deniz yosunu gibi) bulunur. Dr. Newman-Beinart’a göre, deniz yosunu iyot açısından oldukça zengin bir süper gıdadır ve düzenli olarak tüketildiğinde iyot seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. Veganlar ya da deniz ürünlerini sevmeyenler için ise iyot takviyeleri önerilmektedir.